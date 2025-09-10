La Cámara de Turismo de Bariloche está de festejo. Con un evento que tendrá autoridades del sector, el organismo celebrará sus 40 años de creación en el Centro Cívico con un acto protocolar. Asimismo, en este marco también se realizará un cálido homenaje a Gastón Burlón. Para eso, Néstor Denoya, presidente de la institución, conversó con Mensajero y detalló la agenda para este día especial para el destino turístico.

“Vamos a hacer un encuentro a la una de la tarde en nuestra casa. Ahí vamos a hacer un reconocimiento a Gastón, que la Cámara va a llevar su nombre. Además, recibimos a todas las autoridades nacionales. Estará Fabián Lombardo, presidente de Aerolíneas Argentinas; Laura Teruel, presidenta de la Cámara Argentina de Turismo, como así también los presidentes de Fehgra, de Fedecatur, de Faevyt y demás organismos locales”, expresó Denoya.

Luego del reconocimiento a Burlón, Denoya confirmó cómo continuará durante la tarde. "Después iremos al Museo de Malvinas a hacer una degustación de chocolate y a visitar el museo. A la noche tenemos una charla con todos los presidentes y una charla magistral de alguien que viene de Disney a darnos una charla corporativa, con una cena de camaradería donde vamos a distinguir a los dirigentes que han pasado por la cámara. Estamos contentos", comentó el presidente de la Cámara.

Ser el líder de una institución importante como lo es la Cámara de Turismo es un tema que Denoya lleva muy presente. Incluso, dejó en claro sus emociones ante esta situación. “Es un orgullo muy grande porque la Cámara es una de las más importantes del país por la cantidad de plazas, por la cantidad de vuelos y por lo que significa Bariloche. Con esto, ser el presidente de la Cámara es un orgullo muy grande que me tocó en mi vida y está mezclado con lo de Gastón, que hemos compartido muchas cosas juntas. Estamos emocionados”, afirmó.

Reuniones con las autoridades en el marco de los 40 años

Además del acto protocolar y del recorrido por los diferentes puntos de la ciudad, se realizarán reuniones con autoridades máximas del sector sobre la situación actual del turismo. “Analizaremos la actualidad de la industria. La elección del domingo pasado puede que cambie un poco el mapa para adelante. Además, los números del INDEC de junio y de julio fueron preocupantes por la poca gente que pasea por el país y por la cantidad de gente que se va al exterior. Entonces hay una incertidumbre en la industria y yo creo que va a ser un tema central”, subrayó.

La propuesta con la que llegan a FIT 2025

“Nosotros vamos a FIT ya casi automáticamente como destino. Estaremos en rondas de negocios con clientes. Iremos para proponer nuevas cosas. Para Bariloche, FIT es una oportunidad muy importante para visitar, dar a conocer nuestras propuestas y ver qué están haciendo otros destinos.”