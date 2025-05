Las propinas electrónicas sigue ganando terreno en Argentina. A pesar de que todavía cuesta que se establezca en los restaurantes y bares, su implementación pareciera desarrollarse con mayor normalidad. Incluso, según el reciente estudio de Fiserv, también certificó esta nueva tendencia de confiabilidad para los usuarios. Y ante eso, la app Tipeando pareciera una solución para seguir afianzando la modalidad en todo el país.

En 2023, Joaquín Minari, Gaspar Verdaguer y Guido Henry crearon la app y, con el correr de los meses y sumado a la nueva reglamentación establecida, su proyecto fue consolidándose como nueva alternativa en propinas electrónicas. “Tipeando nace con la problemática de no poder dejar una propina en un restaurante, en un bar. Entonces, decidimos crear una solución”, comentó Minari, uno de los CEO de la empresa con Mensajero.

Consolidada como una revolución este aspecto, la app fue ganando clientes, no solamente con los consumidores, sino que también con las empresas de procesamiento de pagos. “Estamos en una etapa bastante más avanzada del negocio. Actualmente, llevando a cabo una integración con lo que es las terminales de pago de Fiserv y Closver. Entonces, vamos a estar integrada al posnet", subrayó Minari.

La metodología que usa Tipeando para ganar terreno

Uno de los principales problemas que tenía esta nueva modalidad se dirigía en su uso y su implementación. No obstante, la función que implementó la nueva app fue sencilla. Es decir, a través de un simple QR. “Con nuestra inclusión en el posnet, el cliente que vaya a un restaurante, va a poder hacer el pago de la cuenta y de la propina en una sola transacción y esa propina va a ir a la cuenta de cada empleado”, comentó Minari a Mensajero.

Por otra parte, Minari también comentó como es el procedimiento para el empleado. “Se registra en la web, se completa con tus datos personales y una cuenta en la cual vos querés recibir tus propinas, ya sea en un banco tradicional o billetera virtual, como por ejemplo, Mercado Pago, Personal Pay, Naranja X o Uala”, afirmó. Al mismo tiempo, el CEO confirmó que también mantiene contacto con empresas en caso de que quieren tener control de la situación.

En paralelo, Minari también afirmó que tuvieron contactos con FEHGRA. “Nosotros tuvimos conversaciones con ellos previa a los decretos que hubo sobre la propina digital. En su momento, no avanzamos mucho porque ellos nos decían es que era algo que no estaba amparado por la ley. Después de que salieron los decretos, la verdad no tuvimos más contacto con ellos. Sin embargo, estamos dispuestos a cooperar y ayudar con cualquier persona de la industria”, subrayó.

La inclusión en Argentina y el objetivo de expandirse en el mercado latino

Expandirse en el país, en materia económica, no es sencillo, sobre todo, por los diferentes escenarios que se presentaron en los últimos años. Sin embargo, el fuerte crecimiento que ha tenido la empresa, le permitió poder alcanzar a más de siete provincias en un lapso de dos años. “Actualmente, estamos ejecutando en Salta, Mendoza, Córdoba, Santa Fe, Buenos Aires, Río Negro y Chubut”, afirmó el CEO, quien afirmó también la posibilidad de llegar a nuevos destinos.