Además del fuerte crecimiento que viene teniendo el sector aéreo, desde la Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) se dio a conocer un nuevo decreto para seguir agilizando el proceso de trámites para las aeronaves. A raíz de la Resolución 624/2025, las empresas aéreas tendrán la posibilidad de acceder a más beneficios en temas burocráticos, dándole una mayor flexibilización en materia de repuestos e importaciones.

Según oficializó el Boletín Oficial, la Resolución 624/2025 confirmó que ANAC reconocerá certificado tipo y suplemento (STC) para una modificación o reparación importante de una aeronave, motor o hélice con Certificado de Tipo (TC) existente. Con esto, el organismo da por aprobado la modificación y establece cómo afecta al diseño original, garantizando que los cambios no comprometan la seguridad de la aeronave.

“El artículo 33 del Convenio de Chicago establece que, los certificados de aeronavegabilidad expedidos o convalidados por el Estado contratante en que esté matriculada una aeronave, serán reconocidos como válidos por los demás Estados contratantes, siempre que los requisitos de acuerdo con los cuales se hayan expedido o convalidado sean iguales o superiores a las normas mínimas que oportunamente se establezcan en aplicación del Convenio”, subrayó el Boletín Oficial.

“El Estado de matrícula puede aceptar el certificado de tipo original en vez de expedir uno propio o utilizarlo como base para la expedición de su propio certificado de tipo cuando procesa un tipo de aeronave que se propone matricular en el registro de aeronaves civiles del Estado por primera vez. Esto debe hacerse a través de reglamentos o acuerdos bilaterales para dar el máximo de crédito a la labor de certificación de tipo ya efectuada por el Estado de diseño", cerró.

Flexibilidad de trámites, un punto positivo para el Gobierno

Siendo un punto positivo para las empresas, el primero que destacó la norma fue Federico Sturzenegger, ministro de Desregulación y Transformación del Estado. A través de su cuenta de X, el funcionario avaló la medida firmada por el organismo y detalló los puntos positivos que tendrá esta nueva norma para las empresas aéreas que operan en Argentina.

“En la práctica, esto implica terminar con un régimen arcaico de doble certificación local, agilizando los trámites de importación, permitiendo una mayor competencia y modernización del mercado aeronáutico y reduciendo significativamente los costos estatales de estos trámites inútiles”, subrayó Sturzenegger.