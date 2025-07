La acusada de estafar a más de 200 familias recibió el alta médica

Esta mañana, la mujer acusada de estafar con pasajes aéreos a Europa a más de 200 familias, fue dada de alta del hospital. Karyna, de 55 años, es la acusada de no devolver el dinero de los boletos y había sido internada tras ingerir una medicación, afectada por la situación.

La noticia del alta media, fue confirmada por su abogado, Bernardo Miguens, frente a los medios A24 e Infobae. En este encuentro, el letrado cuestionó la imputación por estafa y sostuvo que para la defensa, con las pruebas incorporadas al expediente, no existía maniobra fraudulenta, sino que se trató de un “servicio que se cumplía” hasta el inconveniente de los tickets de empleados de Iberia.

Según su equipo legal, y como mencionó este medio con anterioridad, varios compradores viajaron sin problemas y la caída del sistema en las últimas semanas imposibilitó que se continuara cumpliendo los compromisos de viajes ya pagos. “Nadie dice que no haya gente varada ni que no haya una deuda. Lo que sí decimos es que esto no es una estafa ni un esquema Ponzi. Se trata de un servicio que dejó de funcionar por cuestiones ajenas a Karyna, según lo que nos comentó ella”, argumentó Miguens.

Ahora, buscan saber cuáles eran la condiciones de compra y veta para entender qué pudo haber pasado. Por lo pronto, la versión de la acusada marca la interrupción de los servicios, bajo la modalidad “sublo” (subject to load), destinada a empleados aeronáuticos.

En esa línea, Miguens remarcó que la situación, en todo caso, se inscribe en un incumplimiento contractual con irregularidades conocidas por los compradores, y no en una organización para defraudar. “Uno sabe que está asumiendo un riesgo cuando compra un vuelo de USD 2.500 a USD 1.200”, subrayó el abogado y continuó: “No negamos que haya que devolver el dinero, eso se deberá resolver. Pero desde un punto de vista penal, lo que vemos por ahora es un incumplimiento contractual”.

Finalmente, el representante de la acusada habló de la existencia de una cómplice en el expediente. Miguens confirmó que Agustina, señalada como socia de Karyna por los denunciantes, también se encuentra imputada en el expediente. Sin embargo, afirmó haber sido víctima y realizó su propia denuncia.