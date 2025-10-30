Jujuy firmó un convenio con el Instituto de Calidad Turística

El Ministerio de Cultura y Turismo de Jujuy firmó un acuerdo con el Instituto Argentino de Calidad Turística (ICTA) para implementar el Sistema Argentino de Calidad Turística (SACT), una iniciativa que busca mejorar la calidad de los servicios turísticos en todo el país.

El convenio fue firmado por el ministro de Cultura y Turismo de Jujuy, Federico Posadas; y el presidente del Instituto de Calidad Turística Argentina (ICTA), Horacio Reppucci; junto al acompañamiento de la presidenta de la Cámara de Turismo (CAT), Laura Teruel, la directora nacional de Calidad Turística, María Rita Kuiyán, y Verónica Llambrich, a cargo de la Dirección de Calidad de la STAyD.

El acuerdo, suscrito en la Casa de Jujuy en Buenos Aires, permitirá a la provincia optimizar sus estándares turísticos a través de acciones concretas que incluyen la capacitación del personal, la creación de nuevas iniciativas colaborativas y la mejora continua en la calidad de los servicios. El objetivo es garantizar que tanto los turistas como los prestadores de servicios se beneficien de un sector más competitivo y profesional.

“Este convenio marca un antes y un después para el turismo en nuestra provincia. Con el respaldo del Sistema Argentino de Calidad Turística, podremos ofrecer una experiencia única y de calidad a quienes eligen Jujuy como su destino. La mejora constante es nuestra prioridad, y este acuerdo con el ICTA nos permite avanzar con más fuerza en esa dirección”, expresó el ministro de Cultura y Turismo.

La incorporación al sistema nacional implica que hoteles, restaurantes, agencias de viaje y todos los actores turísticos jujeños podrán acceder a tres líneas de trabajo concretas:

Capacitación continua para profesionalizar el sector. Planes de mejora personalizados para cada prestador. Colmena de Calidad Turística, un espacio de proyectos colaborativos para fortalecer la competitividad.

Además, el acuerdo no generará costos adicionales para la provincia, ya que se ejecutará con los recursos humanos y técnicos disponibles. Con una vigencia de tres años, se renovará automáticamente, permitiendo seguir avanzando con nuevas medidas para fortalecer el turismo local.