Ciudad de Buenos Aires quiere poner al turismo como un motor central para su economía. Con un trabajo de promoción constante y acciones en conjunto entre el sector público y privado, la Feria Internacional de Turismo sirvió para seguir mejorando esos números. Jorge Macri, jefe de Gobierno de la Ciudad, fue el encargado de presentar cómo será el camino a seguir para mejorar su industria.

“El turismo es un sector estratégico para la Ciudad de Buenos Aires. A diferencia de otros lugares, nosotros tenemos capital humano. Tenemos gente que sabe generar experiencias, bienes y servicios atractivos y que, al lograrlo en un pequeño punto de la Argentina, hace que se arraigue y tenga el 20% del Producto Bruto Interno (PBI)”, afirmó Macri sobre lo que significa la industria como motor económico.

Otro de los puntos que destacó Macri fue el trabajo que se hace desde el sector privado para mejorar la industria. Incluso, puntualizó en seguir trabajando en conjunto para mejorar esos niveles. “Esta ciudad es turismo, más allá de nosotros como gobierno. Ahora, si abrazamos todo lo que ustedes hacen y lo potenciamos, va a venir mucha más gente. Nuestra tarea es empezar a promover esos hechos culturales que genera la venida de otros a conocer esta ciudad”, comentó.

Turismo de eventos y deportivos, dos segmentos claves para CABA

Además, y al igual que dijo Hernán Lombardi, afirmó que se potenciará el turismo de convenciones, segmento que sigue dando crédito en el derroche económico. “Vamos a seguir potenciando el turismo de eventos. Vamos a ofrecer desde la Ciudad competencias de privados para que las administren, lugares como Costa Salguero que conocen bien el negocio”, subrayó el jefe de Gobierno.

Incluso, también hizo referencia a toda la reestructuración que se está llevando a cabo en la zona sur de la Ciudad para realizar distintos eventos deportivos. “Tenemos la certeza del MotoGP en 2027 y estamos compitiendo para traer la Fórmula 1, también en 2027. Estamos haciendo las inversiones necesarias en el Autódromo para que esos eventos ocurran. Cada uno de esta clase de actividades, ustedes (los privados) se van a beneficiar”, comentó.

A su vez, también puntualizó el derroche económico que tendrán eventos de este calibre de cara al futuro. "Con el Autódromo, estamos llevando un plan de inversión de 60 millones de dólares. Eso sí, esto tendrá un impacto, una sola vez y en un solo fin de semana, un desglose de 130 millones de dólares de turismo receptivo y de eventos, sumado el posicionamiento de la marca Ciudad en todo el mundo. En la Fórmula 1, esto se multiplicaría por dos o por tres."

La discusión en relación con los cruceros y líneas aéreas

Por último, hizo énfasis en dos focos centrales para mejorar los niveles de ingreso de turistas. “El drama más grande es que, además de que Argentina está cara, no hay lugar en los aviones. Un avión que sale de acá lleno, cuando vuelve, también viene completo. Perdemos por el valor del intercambio, pero también perdemos porque somos un país alejado que requiere una oferta accesible para que la gente llegue. Hay que entender cómo funcionan los mercados”, subrayó.

“Es importante discutir políticas, como por ejemplo la del Puerto y Cruceros. Necesitamos los cruceros. Es allí donde le pedimos la ayuda y el acompañamiento del Gobierno Nacional y autoridades del Puerto para que traer un crucero no sea tan caro y entendamos que los turistas puedan frenar acá. Cuando se pierde un destino, se vuelve muy difícil volver a recuperarlo”, cerró.