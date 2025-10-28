La Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) prepara una nueva edición de su Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo, que se desarrollará los 19 y 20 de noviembre en el Centro de Exposiciones y Convenciones Domuyo, en la ciudad de Neuquén. El encuentro busca generar un espacio de intercambio, innovación y aprendizaje para jóvenes líderes y emprendedores del turismo de todo el país.

En su segunda edición, la convención se consolida como un ámbito clave para impulsar la transformación digital y el liderazgo joven dentro del ecosistema turístico argentino. Charlas inspiradoras, talleres prácticos y networking serán parte del programa, que apuesta por fortalecer las capacidades de la nueva generación de empresarios del sector.

Joan Cwaik abordará el impacto de la IA en el turismo

Uno de los momentos más esperados del evento será la presentación de Joan Cwaik, reconocido especialista en tecnología, cultura digital y tendencias disruptivas, con amplia trayectoria como divulgador en América Latina. Su participación promete ser uno de los ejes centrales de la convención.

Cwaik ofrecerá la charla “IA. Cómo hacer crecer tu negocio con las nuevas herramientas”, una exposición dinámica en la que mostrará demos en vivo y casos prácticos sobre el uso de la inteligencia artificial en el ámbito turístico. El experto explicará cómo las agencias, empresas y emprendimientos pueden potenciar sus procesos creativos, comerciales y operativos mediante la adopción de soluciones basadas en IA.

Durante su intervención, el especialista presentará un panorama actualizado sobre las herramientas digitales disponibles para optimizar tareas, personalizar experiencias y mejorar la productividad. La propuesta busca acercar la innovación tecnológica al turismo, demostrando cómo la inteligencia artificial puede integrarse de manera concreta y accesible en el día a día de las organizaciones.

La inteligencia artificial como motor del cambio

En declaraciones previas a su participación, Joan Cwaik destacó el papel transformador de la tecnología en el turismo actual. “La inteligencia artificial generativa no es el futuro: es el presente. Hoy cualquier profesional puede convertir una idea en un resultado concreto en minutos. Quienes entiendan cómo integrarla a sus procesos liderarán la próxima ola de transformación en el turismo argentino”, afirmó el experto.

Su mensaje se alinea con la visión de Faevyt, que busca promover la incorporación de nuevas tecnologías y metodologías de gestión entre los jóvenes empresarios. El objetivo es fomentar una industria más innovadora, sostenible y competitiva, en la que el talento emergente asuma un rol protagónico.

Innovación, liderazgo y futuro para el turismo joven

La 2ª Convención de Empresarios Jóvenes en Turismo de Faevyt se presenta así como una oportunidad estratégica para conectar a las nuevas generaciones con los desafíos y oportunidades del turismo moderno. Además de las disertaciones, el encuentro ofrecerá espacios de networking, mentorías y actividades colaborativas, orientadas a fortalecer la comunidad de emprendedores del sector.

Con figuras destacadas como Joan Cwaik, el evento de Neuquén reafirma la importancia de impulsar una mirada innovadora y tecnológica dentro del turismo argentino. La incorporación de la inteligencia artificial y otras herramientas digitales no solo redefine la forma de operar de las empresas, sino que también abre el camino hacia una industria más ágil, creativa y preparada para el futuro.