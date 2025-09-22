Javier Milei estableció por decreto un feriado de cuatro días en noviembre

Luego del pedido de las provincias para modificar la ley de feriados y lograr una nueva oportunidad de escapadas para el 12 de octubre, ahora, el presidente Javier Milei publicó en el Decreto 614/2025 el adelanto de un día no laborable en noviembre.

Este decreto se introduce como una nueva modificación en la Ley 27.399, habilitando que los feriados que caigan sábado o domingo puedan trasladarse al viernes anterior o al lunes siguiente. La Jefatura de Gabinete, encabezada por Guillermo Francos, tomó la potestad en la definición de estos traslados, con el objetivo de fomentar el turismo interno.

De esta manera, este feriado XL se llevará adelante por el Día de la Soberanía Nacional y quedará ubicado en el calendario nacional de la siguiente manera:

Viernes 21 de noviembre: Feriado con fines turísticos

Feriado con fines turísticos Sábado 22 y domingo 23: fin de semana

Lunes 24 de noviembre: Día de la Soberanía Nacional (trasladado del 20)

Cuántos feriados quedan en el 2025

Teniendo en cuenta que se habilitó con fines turísticos el 12 de octubre, el 21 y 24 de noviembre, ahora el único feriado que quedaría por concretarse sería el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción de María.

Aun así, restan los días “no laborables”. Muchos de ellos se relacionan con festividades religiosas, históricas o culturales de determinadas comunidades, donde los miembros de las mismas podrán tomarse el día de descanso.

Estos son: