El presidente Javier Milei participó del acto inaugural de la Feria Internacional de Turismo 2025 (FIT 2025), el evento más importante del sector turístico en América Latina que se llevará a cabo en la Ciudad de Buenos Aires hasta el martes.

Minutos después del mediodía, el mandatario comenzó con su discurso que estuvo dominado por la templanza y la calma. “Solo el primer mes hicimos un ajuste de cinco puntos del PBI del déficit fiscal a nivel tesoro nacional, y otros diez puntos del PBI, ajuste base fiscal en el Banco Central en seis meses. Gracias a eso, Argentina es uno de apenas cinco países en el mundo que tienen superávit fiscal sin estar en default”, analizó. En esta línea, puntualizó en esta realidad es algo que no se vio el país durante los últimos 125 años de historia.

También remarcó que su gestión llevó a cabo la reforma de regulatoria más ambiciosa de la historia, demostrando el compromiso que tienen por normalizar “una economía tantas veces manoseada por la política”. “Vamos por el camino correcto”, analizó.

En medio de un clima de silencio absoluto el discurso del presidente continuó con el mismo espíritu: reafirmar sus políticas pero sin confrontar. Así es que solo se refirió a la oposición en un pasaje de sus palabras. “No hay otra manera de salir adelante que aplicando las ideas de quienes nos hicieron prósperos. Sin embargo, también somos conscientes de que esto recién empieza. Estamos llevando a cabo la labor clave de construir los cimientos de un país exitoso, Cimientos que, por definición, suelen estar ocultos, pero en las cuales cualquier edificio no duraría en diez más que unos minutos o días. Esto último es una analogía de la economía que no le gusta a los políticos. Para que no ocurran todas estas catástrofes aberrantes, hay que encontrar soluciones profundas y duraderas. Nosotros venimos trabajando en esa dirección. Estamos haciendo las reformas que fueron postergadas por la política durante décadas. Una vez que terminemos de ordenar la macroeconomía, la micro despegará niveles nunca vistos en el país, por lo que el turismo se verá ampliamente beneficiado en todos sus niveles”, adelantó.

En otra parte de su discurso, dijo que están constantemente repitiendo que el orden fiscal no se negocia, que la inflación hay que pulverizarla o que los impuestos y las regulaciones deben ser menos:"No es un capricho nuestro, es la disciplina que nos llevará a ser un país rico y próspero. Ese es nuestro programa de gobierno, porque entendemos que si no hacemos esto, Argentina retrocede y será cada vez más difícil de recuperar. Por eso, los invito a no aflojar, estamos cada vez más cerca de sacar al país del pozo. Hagamos que todo este esfuerzo valga a la pena".

El turismo desde la visión de Javier Milei

El presidente de la Nación dijo que el turismo argentino tiene todas las condiciones para ser punta de lanza global. “Contamos con un capital humano en primer nivel, reconocido por su fidelidad y su calidad de servicio. Contamos con argentinos envidiados por prácticamente cualquier país del mundo. Tenemos glaciares, lagos, cataratas, seteos, estrellas, costas marítimas, selvas, desiertos, cañones, valles y montañas de todo tipo”.

Luego de estas enumeraciones, dijo que con estas condiciones, Argentina podría tener un sector turístico 20 veces más grande que el actual. “Podríamos acoger turismo de forma constante durante todo el año sin ningún tipo de problema. Esto quiere decir que aún tenemos mucho potencial sin ser explotado”.

Acto seguido, se refirió a lo que según su parecer . se necesita para poder aprovechar todo este potencial. “Lógicamente, infraestructura, contar con un entramado entero con la capacidad y la calidad suficientes para recibir a los ciudadanos de todo el mundo. Se necesita contar con rutas aerocomerciales que conecten todo nuestro país, volviendo cada vez más accesibles destinos de carga”, analizó.

También se refirió a la eliminación de visas y trámites para mercados estratégicos. Pero luego, volvió a hacer hincapié en que se necesita estabilidad macroeconómica. “Porque todas estas necesidades requieren inversión y trabajo para ser satisfechos. Y para eso necesitamos la estabilidad suficiente para que se puedan proyectar acciones a pie en 20 o 30 años, sin el temor a que la economía vuele por los aires de la noche a la mañana”, remarcó.

A su vez puntualizó en que se necesita mejorar la competitividad del sector, porque el turismo nacional compite con el sector turístico de todo el planeta. “Para poder competir más y mejor, tenemos que reformar el mercado de trabajo y terminar con la industria del juicio que lleva a los negocios a la quiebra para beneficiar a los pocos vivos. También necesitamos una reforma fiscal para bajar impuestos, haciendo que cada vez más emprendimientos sean rentables”

Asimismo, dijo que no se necesitan regulaciones que fuercen a la gente a vacacionar en el país. "Los argentinos no necesitan excusas para elegir a Argentina, solo necesitan tener la oportunidad. Y el camino para darse la promesa a la fuerza, sino mejorando la oferta. Porque ese sendero de impredecibilidad macroeconómica que la oposición promete devolver, impide que el sector invierta, crezca y aprenda qué funciona y qué no funciona. Sin este aprendizaje, el turismo queda preso de una necesidad constante de subsidios para sostener lo que no funciona. Mientras tanto, los que sí funcionan y tienen demanda, no tienen las condiciones para crecer, porque compiten por los mismos escasos recursos,

"Muchísimas gracias a todos. ¡Vamos que se puede! ¡Vámonos!", cerró.