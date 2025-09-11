Luego de una temporada de invierno con altibajos en materia de ocupación y arribos de viajeros, el sector turístico esperó con ansias el resultado que iban a mostrar el Instituto de Censos y Estadísticas de la República Argentina a través del Índice de Precios del Consumidor. A pesar de que en a nivel general marcó 1,9% por segundo mes consecutivo, el rubro de la industria volvió a superar el 3%.

Según los datos que marcó el INDEC, la industria turística registró 3,4%, siendo el tercer más alto, mientras que Transporte marcó 3,6% y Bebidas alcohólicas y tabaco registró 3,5%. No obstante, debajo del rubro, figuraron Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, con 2,7%; Educación, con 2,5%, Bienes y servicios, con 2,2% mientras que Comunicación terminó con 1,9% respectivamente.

Con este punto, la industria turística volvió a superar los 3% luego de tres meses que venía en baja. Por su parte, Salud culminó con 1,7% mientras que Alimentos y bebidas no alcohólicas registró 1,4 en el último mes. En la parte final de la lista, Equipamiento y mantenimiento del hogar terminó con 0,9%; Recreación y cultura, con 0,5% mientras que Prendas de vestir y calzado registró un -0,3%.

El rendimiento en las provincias durante agosto

Teniendo en cuenta que la temporada de invierno puso el foco en los destinos de nieve, hubo diferencias en las regiones del país. En el rubro, el sector más alto fue el Noroeste, con un 5.3% mientras que el Cuyo marcó un 4,8%. Por su parte, la región Pampeana y Noreste fueron las siguientes, con 3,7% y 3,8% respectivamente.

Por último, el Gran Buenos Aires marcó 2,8% mientras que la tabla la completó Patagonia, con 1,8%.