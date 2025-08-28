Inició GNetwork360 con el foco en seguir revalidando lugares

El evento dedicado al segmento de viajes y negocios de la comunidad LGTBQ+ Argentina inauguró su 22ª edición en el icónico Michelangelo Legend, ubicado en el barrio porteño de San Telmo. Organizado por la Cámara de Comercio LGBTQ Argentina (CCGLAR), las jornadas de disertaciones se llevarán a cabo en Hilton Buenos Aires.

En la antesala de este encuentro, el presidente de la CCGLAR, Pablo de Luca, agradeció la participación en un nuevo encuentro “más cooperativa y autogestionada”. A su vez, recordó los inicios de estos espacios de coworking que comenzaron hace 18 años. “Fuimos pioneros en difundir el mensaje de que Buenos Aires recibía a todos y todas, poco tiempo después de la mano de las leyes, fuimos legitimados y validados a realizar esta promoción. El tiempo pasa y hoy somos una comunidad, dentro de la comunidad”, expresó.

Dentro de los agradecimientos, mencionó la participación de destinos, aerolíneas, bancos y cadenas hotelera y afirmó que “un destino no puede ser innovador si no gestiona su diversidad”.

Posteriormente, Esteban Paulón, diputado nacional, dijo presente en este evento y resaltó la necesidad de que, frente a los discursos de violencia, se sigan formando estos espacios de pensamiento y creación para la comunidad.

En consonancia, Soledad Martínez, subsecretaría de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, tomó la palabra mencionó que “estamos en un difícil momento respecto a la distribución que hace la nación en materia de financiamiento, entonces cada apoyo y cada presencia que nosotros tenemos lo pensamos milimétricamente. Estar acá para nosotros es fundamental porque debemos seguir ampliando estos horizontes y seguir fomentando la gran diversidad que tenemos en la provincia”.

Finalmente, la presidenta de la CAT, Laura Teruel, reasumió y renovó su compromiso del trabajo articulado para el crecimiento del segmento: “Siguen contando con el apoyo de la CAT para poner en valor todo el trabajo que han estado realizando a lo largo de todos estos años”.

Comenzando el cronograma, el evento incluirá conferencias, paneles, la tradicional Expo LGBTQ Workshop, una Ronda de Negocios para conectar a prestadores con compradores estratégicos. Entre los temas destacados estarán la innovación en turismo inclusivo, la atracción de talento, la reputación corporativa, las tendencias globales en movilidad y viajes, la IA aplicada al sector de turismo y viajes, herramientas digitales, historias inspiradoras, comunicación inclusiva y el cruce con otros ejes de la diversidad.

Entre quienes compartirán su experiencia en esta edición se encuentran referentes de organizaciones globales, destinos, empresas y consultoras como NGLCC Global, McKinsey, Banco Macro, Publicitarias, Bridge the Gap, SAP, LLYC, Embajada de Canadá, Hilton, Belonging, Santander, REDI, Prisma, Accor, Out & Equal, Booking, Microsoft, Google, Ipsos, QueerVadis, Delta Air Lines, Jingzhi, Vacaya, entre otros.

Finalmente, pero como dato relevante, desde la organización informan cirfas que dan cuenta de la importancia de este segmento de mercado turístico conformado por viajeras y viajeros LGBTQ+. De estos, el gasto en turismo a nivel global se estima en USD 357.000 millones en 2025, con una proyección de USD 604.000 millones hacia 2032, según reportes de inteligencia de mercado como Coherent Market Insights y Sojern.