Indec y CAME: el problema de las estadísticas en el turismo

Estamos en la era de los datos y a esta altura no es ninguna novedad la importancia de contar con estadísticas exactas que permitan tomar decisiones acertadas que mejoren la performance de destinos y empresas. En este contexto, no es menor el desacuerdo que mostraron las provincias por las cifras que en cada fin de semana largo muestra la CAME; así como el pedido de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) para que se revea la forma en que el Indec mide los rubros turísticos.

Fines de semana largo: cómo desarrolla la CAME sus estadísticas

La Asamblea del CFT que se realizó la semana pasada en Paraná tenía una agenda de trabajo tranquila por decirlo de alguna manera, pero hubo un eje que despertó un debate entre varios actores del sector público y privado. El secretario de Turismo de CAME, Gregorio Werchow; y la economista Victoria Giarrizzo, presentaron ante el sector público nacional la metodología que utilizan para analizar el flujo de viajeros, gasto y estadías durante los fines de semana largos.

Los representantes de la CAME puntualizaron en que a partir de 2010, que los fines de semana largo cobraron protagonismo dentro del calendario nacional, y hubo un cruce entre el sector turístico y el resto de las industrias por lo que se perdía o no por los feriados, surgió esta medición sobre el impacto del turismo. “La metodología que usamos es muy sencilla, porque calculamos la cantidad de turistas que viajan, la estadía (que se divide en noches) y el gasto promedio. Los tres valores se multiplican y surge el impacto directo”, aclaró Giarrizzo. A su vez, agregó que si bien eso es simple, queda por saber cómo llegan a cada número.

Al respecto, explicó que usan variables directas, pero también de control, que les permite saber que lo que están midiendo tiene sentido y lógica. “La mejor situación para nosotros es cuando las provincias nos informan cuántos turistas viajaron. Pero cuando no lo tenemos, usamos el nivel de ocupación y la cantidad de plazas que tiene el destino. Entonces multiplicamos ambas cifras”, detalló Giarrizzo, pero cuando no tienen el número específico explicó que usan la variación informada. También puede ser que no haya ninguno de estos valores, en ese caso usan los números de algunas ciudades de la misma provincia y sacan un promedio. Pero cuando tampoco está ese dato, lo que hacen es asignarle las cifras de las ciudades o provincias que están en su misma región.

De esta manera, explicó que la principal base de la metodología son las plazas registradas que toman del Indec, del Sistema de Información Turística de Nación (SITA) y las cifras propias. Pero acá surge otro problema, y es que falta contabilizar los alojamientos informales, para lo cual, indicó que utilizan el indicador de actividad informal del Indec de cada provincia y lo extrapolan a turismo. “Después viene lo más complejo, un porcentaje de los pasajeros va a casas de familia, amigos o tiene una casa propia. Eso lo estimamos basándonos en una encuesta propia de CAME, que hacemos cada dos años, la actualizamos y la cruzamos con una información similar que da el SITA. Entonces, nosotros vamos cruzando justamente para tener información lo más válida y lo más robusta posible”, explicó la economista.

En este sentido, dio un dato que sorprendió: solamente un 22 % de los turistas se aloja en las 775.000 plazas registradas, un 10 % en plazas informales, un 40 % en casas propias de uso ocasional y el 28 % restante en casas de familiares y amigos. Sobre esto, dio un ejemplo con las provincias de la Patagonia, donde dijo que es muy bajo el porcentaje de turistas que se alojan en hoteles y muy alta la cantidad que se hospedan en casas de familiares. Para cerrar, aclaró que las metodologías de datos nunca son exactas, pero lo importante por eso siempre es respetar la forma en que se hace. Asimismo, Werchow puntualizó en que lo que ellos hacen es un informe de relevamiento y no estadístico, porque si fuese así debería provenir de un observatorio o un laboratorio, por lo tanto, este registro marca una tendencia y que tiene un sesgo de un 3 % para arriba o para abajo.

Debate y conflicto por las estadísticas

Luego de la presentación, el ministro de Turismo de Misiones, José María Arrúa, puntualizó en que muchas veces los datos que muestra la CAME difirieren de los números que se manejan en las provincias. Giarrizzo, por su parte, dijo que ellos ven que algunas provincias están subestimando muchísimo la cantidad de turistas, ya que no estiman en función de las plazas no registradas. “Por ejemplo, en Semana Santa a nosotros nos dio 2,7 millones de turistas, pero si sumamos los números oficiales de todas las provincias, la cifra es de 1,9 millones. O sea, tenemos casi un millón de diferencia. Hay provincias que están subestimando el dato”, puntualizó.

En el caso de Verónica Mazzaroli, presidenta del Instituto de Turismo de Chaco, dijo que desde su provincia tampoco coinciden con las cifras de la CAME y que es algo que ella ya lo veía cuando fue presidenta de la filial local de Fehgra: “Los números que informan no son reales, porque los hoteles no tenían esa capacidad ocupada”.

En la asamblea también estaban presentes representantes del sector hotelero nacional. “Se tienen que tener en cuenta los resultados de las encuestas que completan los socios de la AHT y de Fehgra, ya que ambas entidades tienen un observatorio que mide pre y post fin de semana largo”, puntualizó Gabriela Ferrucci, presidenta de la AHT. A lo cual, Fernando Desbots, presidente de la Fehgra, dijo que le llamaba mucho la atención el 40 % de turistas que se alojan en casas ocasionales.

Volviendo al sector público, la ministra de Turismo de Corrientes, Alejandra Eliciri, también se manifestó en contra de los resultados de la CAME: “Ustedes publicaron valores del fin de semana largo de Carnaval que no eran los que teníamos nosotros como provincia. A mí como destino me afecta”. Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de la Provincia de Buenos Aires, llamó la atención sobre otro problema que tiene la estadística de la CAME, y es el momento en el que se publica: “Ustedes lo presentan el domingo a la mañana y nosotros tenemos municipios que recién nos dan el número formal a la tarde”.

A modo de cierre, Valentín Díaz Gilligan, presidente del CFT y de Ente de Turismo de Ciudad de Buenos Aires, remarcó en que este es un momento de trabajar en conjunto porque si no es el sector el que pierde credibilidad cuando hay tantos números distintos. Al respecto, el presidente de la CAT, Gustavo Hani, dijo que no se entiende el apuro y que entre todos se podría hacer un informe consensuado que salga lunes o martes: “El apuro genera que no se coincida y esto trae problemas internos en los destinos”.

Los problemas con las estadísticas en el Indec

En el cierre de la Asamblea del CFT, Hani confirmó que ya mantuvieron dos reuniones con el Indec, por medio de la gestión del secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli.

El objetivo de estos encuentros fue lograr que el organismo revea “absolutamente todo lo que es encuestas, medición de la inflación en el rubro de hoteles y restaurantes”. Sobre este punto, el presidente de la CAT dijo que de las reuniones participaron Ferrucci, Desbots y Daniel Prieto, presidente de la Ahrcc, y junto a ellos pidieron a Marco Lavagna, director del Indec, que se desapeguen a las actividades del mismo ítem, porque no coinciden. “Lo mismo para la Encuesta de Ocupación de Hogares (EOH) y la Encuesta de Turismo Internacional (ETI). En ese caso, les hemos propuesto que sea mensual y no trimestral, ya que no se puede usar para el MULC", agregó. También recordó que se está trabajando para desagregar de la cuenta de Turismo del Banco Central aquellos ítems que no corresponden directamente al sector.