Flybondi volvió a ser protagonista de un hecho importante en materia de rutas internacionales. Luego de oficializar su vuelo a Encarnación, en Paraguay, confirmó la conexión entre Puerto Iguazú y Lima. Con esto, será el tercer país que sumará la aerolínea, dejando en claro su expansión en materia regional. Incluso, fue valorado por Mauricio Sana, CEO de la empresa.

“Para Flybondi es un orgullo anunciar nuestra primera ruta a Perú, conectando Iguazú con Lima. Esta nueva conexión amplía nuestra red y refuerza el vínculo entre dos países con lazos históricos, culturales y turísticos muy sólidos”, comentó Mauricio Sana, CEO de Flybondi. Luego agregó: “Lanzar un vuelo internacional siempre implica un gran trabajo conjunto, y por eso agradecemos al gobierno de Misiones por su apoyo”, comentó.

“La nueva ruta potenciará el flujo de visitantes internacionales, generando impacto positivo en la hotelería, la gastronomía, el transporte y el comercio local. Cada avión que arriba representa más turismo, más empleo y más desarrollo económico para Misiones y toda la región”, confirmaron desde la compañía tras el anuncio de su nueva ruta con la capital peruana, siendo la tercera sin pasar por Buenos Aires.

Brasil, Paraguay… y ahora Perú: el crecimiento de Flybondi a nivel regional

Lo cierto es que la noticia también marcó un tema puntual: la expansión en el mercado regional en este último tiempo. Con la consolidación en Brasil, al momento de anunciarse la ruta a la ciudad de Encarnación significó una apuesta más para llegar a nuevos viajeros. Sin embargo, con esta última, la situación es otra, ya que potenciará, no solo, el flujo entre ambos destinos, sino también podrá ser una nueva puerta para la empresa.

Diciembre, mes estipulado para el inicio de su ruta

A pesar de que el anuncio se hizo en estos días, el primer vuelo tiene mes de confirmación para diciembre de este año. No obstante, desde la compañía confirmaron que los pasajes ya están disponibles en su página web.