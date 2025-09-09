Iguazú da un paso más en su compromiso con la diversidad y se consolida como un destino de vanguardia e inclusivo gracias a un trabajo sostenido en conjunto con la Cámara de Turismo y Comercio LGBT. En este marco, se presentó oficialmente VISIT Iguazú Lgbtq+, una iniciativa que refuerza el compromiso del destino con la diversidad.

Este proyecto nace del esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, el sector privado y actores locales, y busca posicionar a Iguazú como un lugar respetuoso, preparado y orgulloso de recibir a todos sus visitantes por igual. No solo busca atraer turistas de este segmento de diferentes partes del mundo, sino también generar oportunidades concretas para emprendedores y prestadores locales, fortaleciendo la economía regional y fomentando una cultura de inclusión real.

Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), destacó que “este lanzamiento da continuidad a un trabajo que se viene realizando desde hace años. ”Sabemos que el segmento LGBT+ no solo tiene una gran relevancia económica para el turismo, sino que además requiere servicios con estándares de calidad, exclusividad, seguridad y autenticidad. Es nuestra responsabilidad como destino estar a la altura de esas expectativas", agregó.

Por su parte, Darío Rojas, de la Dirección de Diversidad de Iguazú, añadió: "Este es un paso más para mostrar al mundo que Iguazú es un destino abierto, respetuoso y preparado para recibir a todos por igual. La diversidad nos enriquece y nos posiciona como un lugar donde cada turista puede sentirse bienvenido".

Con esta propuesta, Puerto Iguazú reafirma su rol como un destino que entiende el turismo como una herramienta para el desarrollo sostenible, la integración y el respeto a la diversidad. Esta alianza, que lleva años en marcha, ha impulsado diversas acciones de promoción, capacitación y fortalecimiento del sector, con el objetivo de brindar una experiencia auténtica, segura y de alta calidad a los viajeros del segmento LGBT+.