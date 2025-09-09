Iguazú da un paso más en su compromiso con la diversidad y se consolida como un destino de vanguardia e inclusivo gracias a un trabajo sostenido en conjunto con la Cámara de Turismo y Comercio LGBT. En este marco, se presentó oficialmente VISIT Iguazú Lgbtq+, una iniciativa que refuerza el compromiso del destino con la diversidad. 

Este proyecto nace del esfuerzo conjunto entre instituciones públicas, el sector privado y actores locales, y busca posicionar a Iguazú como un lugar respetuoso, preparado y orgulloso de recibir a todos sus visitantes por igual. No solo busca atraer turistas de este segmento de diferentes partes del mundo, sino también generar oportunidades concretas para emprendedores y prestadores locales, fortaleciendo la economía regional y fomentando una cultura de inclusión real.

Se presentó oficialmente "Visit Iguazú LGBT+", una iniciativa que refuerza el compromiso del destino con la diversidad.
Leopoldo Lucas, presidente del Iguazú Turismo Ente Municipal (Iturem), destacó que “este lanzamiento da continuidad a un trabajo que se viene realizando desde hace años. ”Sabemos que el segmento LGBT+ no solo tiene una gran relevancia económica para el turismo, sino que además requiere servicios con estándares de calidad, exclusividad, seguridad y autenticidad. Es nuestra responsabilidad como destino estar a la altura de esas expectativas", agregó. 

Por su parte, Darío Rojas, de la Dirección de Diversidad de Iguazú, añadió: "Este es un paso más para mostrar al mundo que Iguazú es un destino abierto, respetuoso y preparado para recibir a todos por igual. La diversidad nos enriquece y nos posiciona como un lugar donde cada turista puede sentirse bienvenido".

Iguazú se posiciona como un destino LGTBQ+.
Con esta propuesta, Puerto Iguazú reafirma su rol como un destino que entiende el turismo como una herramienta para el desarrollo sostenible, la integración y el respeto a la diversidad. Esta alianza, que lleva años en marcha, ha impulsado diversas acciones de promoción, capacitación y fortalecimiento del sector, con el objetivo de brindar una experiencia auténtica, segura y de alta calidad a los viajeros del segmento LGBT+.