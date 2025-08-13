Hotelga 2025 está cada vez más cerca. El mayor evento del mundo gastronómico y hotelero dará su inicio en La Rural entre el 27 y el 29 de agosto, en donde se esperan grandes novedades. En el lanzamiento realizado en la confitería La Ideal, se puso el foco en la innovación, concursos y un predio completamente vendido.

Durante la presentación, los que tomaron la palabra fueron Fernando Gorbarán, presidente de Messe Frankfurt Argentina; Gabriela Ferrucci, presidenta de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina (AHT); y Fernando Desbots, su par en la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (Fehgra). A su vez, durante la conferencia, también habló Narda Lepes, reconocida chef.

“Estamos muy contentos de presentar la próxima edición de Hotelga en la que tendrá diferentes novedades. Esto es un evento de negocios, especialmente apuntado hacia la industria y no al público masivo”, comentó Gorbarán. A su vez, dejó en claro la realización de espacios tales como Hotelga Summit, en donde abordarán temas en relación con la política y economía, educación, IA y tecnología y sustentabilidad.

Por su parte, Ferrucci habló de los diferentes concursos que se llevarán adelante, tales como Hotelería Sustentable, en donde la participación de países de la región habla del crecimiento que viene teniendo este evento con el correr de los años. “Vamos a tener el ingreso de Chile, siendo cuatro los países en total, junto a Uruguay, Paraguay y Argentina, que formarán parte de esta temática”, agregó la dirigente.

Siguiendo con la línea, el presidente de la Fehgra también destacó el desarrollo en conjunto que se hizo entre las distintas organizaciones para llevar a cabo este evento. “Trabajamos espalda con espalda. Y esto es una muestra a lo que apostamos, a lo que fue Hotelga y lo que va a ser de cara al futuro. Para esta edición, esta sold out”, puntualizó Desbots, quien también remarcó la realización de una nueva edición de El Torneo Federal de Chefs, que este año también tendrá a Narda Lepes como parte del jurado.

“Hoy en día, el sector gastronómico como el hotelero son industrias de contacto humano y de vínculos. Saber el crecimiento de metros cuadrados que se va a hacer, la cantidad de expositores es una muestra de lo que significa un evento como este para nuestro sector”, afirmó la chef sobre el torneo que organiza la Federación.

Algunos números y secciones que tendrá Hotelga 2025

Según los números que desglosaron las autoridades, esta edición tendrá diferentes puntos a destacar. Por un lado, tendrá un 15.000 m2 de superficie, mientras que también se prevé más de 12.000 visitantes. A su vez, otro de los números que subrayó Gorbarán fue en relación con las marcas, quienes se esperan más de 200 marcas expositoras y 800 reuniones de negocios estimadas.

“Este es un proyecto muy grande de crecimiento. Para los empresarios, por ejemplo, habrá charlas en relación con el financiamiento y sesiones especiales. Nueve provincias van a presentar programas de incentivos, mientras que Santiago Bilinkis, por su parte, será nuestro speaker con todo el tema relacionado con la IA y tecnología”, afirmó el presidente de Messe Frankfurt Argentina.

En cuanto al desarrollo del evento, Hotelga Federal, otro de los encuentros a desarrollar en la Rural, contará con la presencia de provincias del Norte, sumando a Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, en donde se llevarán a cabo charlas, degustaciones y presentaciones de los proveedores. A su vez, con relación a las rondas de negocios, habrá hoteles y restaurantes de destinos como Buenos Aires, Chubut, Jujuy, CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Rio Negro y Santa Cruz.