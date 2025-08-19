Fueron varios los puntos que se tocaron durante el lanzamiento de Hotelga 2025. Por un lado, las novedades que tendrá el mega evento, con panales de charlas, exposiciones y concursos. Sin embargo, entre las tantas cosas que habrá en esta edición, una está directamente apuntada a las provincias, en donde nueve destinos presentarán programas de incentivos para el sector Hotelga Investment.

Para eso, Gabriela Ferrucci, presidente de la Asociación de Hoteles de Turismo de la República Argentina, dio detalles sobre lo que se desarrollará en La Rural durante los tres días de jornada. “Lo que se presentan son propuestas para generar inversiones nuevas o en proyectos ya existentes. Teniendo en cuenta la extensión territorial que tiene Argentina, es una buena oportunidad de generar inversiones", afirmó Ferrucci.

Por otra parte, la presidenta de la AHT dejó sobre la mesa los beneficios que tiene este espacio dentro de Hotelga. “Por un lado, las provincias que van a presentar sus propuestas, desde los beneficios impositivos a desarrollar, desde las facilidades para presentar y traer inversores y, por otro lado, la parte de la financiación, considerada fundamental en todos estos proyectos”, subrayó.

“Las inversiones son muy importantes, sobre todo, en hotelería, que son inmobiliarias que requieren capital muy alto. Por lo tanto, la parte financiera es fundamental para poder llevarlas a cabo”, cerró.

La participación de las provincias en Hotelga 2025

Entre todos los puntos que se tocarán durante el evento del sector hotelero y gastronómico, uno de ellos estará directamente apuntado a las provincias. Por un lado, las provincias del Norte (Salta, Jujuy, Tucumán, Corrientes, Misiones y Santiago del Estero), Córdoba y Ciudad de Buenos Aires, tendrán sus stands donde ofrecerán sus productos.

A su vez, se abrirá espacios de rondas de negocios entre hoteles y restaurantes de lugares como Buenos Aires, Chubut, Jujuy, CABA, Misiones, Córdoba, Santa Fe, Mendoza, San Juan, Río Negro y Santa Cruz.