Hotelga 2025: actividades y todas las novedades de la gran feria

Hotelga 2025 abrirá sus puertas del 27 al 29 de agosto en el predio ferial de La Rural, en Buenos Aires, con una edición que promete superar todas las expectativas. Consolidada como la feria más importante para los profesionales de la hotelería y la gastronomía en la Argentina, la cita reunirá a empresarios, chefs, hoteleros, proveedores, inversores y referentes de la industria turística.

En un contexto de recuperación y transformación del sector, el encuentro se presenta como un espacio clave para conocer tendencias, establecer contactos y potenciar el desarrollo de negocios. Con un 35% más de superficie expositiva que el año pasado y la incorporación de 35 nuevas empresas, Hotelga 2025 marca un crecimiento sostenido que refleja la relevancia de este evento en la agenda nacional.

Fechas, lugar y acto inaugural

La feria se llevará a cabo del miércoles 27 al viernes 29 de agosto, de 13 a 20 horas. El acto inaugural será el miércoles 27 a las 17:45, en el Auditorio Principal del Pabellón Rojo de La Rural. Entre las autoridades confirmadas estarán Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, y Valentín Díaz Gilligan, presidente del Ente de Turismo de Buenos Aires y del Consejo Federal de Turismo.

Más de 200 marcas y fuerte presencia federal

Con más de 15.000 m² de exposición, el evento contará con más de 200 marcas expositoras. Además de las grandes compañías nacionales e internacionales, se sumarán proveedores de provincias como Salta, Jujuy, Tucumán, Misiones, Corrientes, Santiago del Estero y Córdoba, junto a propuestas de CABA. Nueve provincias también presentarán programas de incentivos específicos para impulsar el sector.

La diversidad de la oferta permitirá que los asistentes descubran desde degustaciones de productos regionales hasta innovaciones en equipamiento, sustentabilidad y tecnología aplicada a la hospitalidad.

Hotelga Summit y agenda de conferencias

Uno de los momentos más esperados será el Hotelga Summit, con conferencias de líderes como Santiago Bilinkis, Esteban Domecq y Jorge Giacobbe. Los ejes de debate incluirán política, economía y actualidad, inversiones en hotelería, inteligencia artificial, nuevas tecnologías y sustentabilidad.

En paralelo, el ciclo de conferencias de expositores ofrecerá lanzamientos, capacitaciones y presentaciones a cargo de las principales empresas y provincias participantes.

Concursos y finales

El jueves 28 se realizará la Gran Final del Concurso de Hotelería Sustentable, organizado por la Asociación de Hoteles de Turismo (AHT), que contará con proyectos innovadores de Argentina, Paraguay, Chile y Uruguay.

El viernes 29 será el turno de la Gran Final del Torneo Federal de Chefs, impulsado por FEHGRA, donde los mejores cocineros del país se disputarán el premio mayor tras tres jornadas de competencia.

Taste Culinary Summit y gastronomía en foco

La gastronomía también tendrá su lugar con el Taste Culinary Summit 2025, que se celebrará el jueves 28 en el Auditorio Abierto. Allí participarán figuras como Gonzalo Aramburu, Walter Leal, Jorge Monopoli, Damián Shiizu, Juan Ventureyra y Gabriel Oggero, quienes compartirán experiencias y reflexiones sobre el futuro de la cocina argentina y regional.

Rondas de negocios y espacios especiales

La feria también será una plataforma de networking con más de 800 reuniones proyectadas en la Ronda de Negocios, que reunirá a 48 hoteles y restaurantes de Argentina, Chile y Uruguay con más de 150 proveedores.

Entre los espacios destacados, se encontrarán el café de especialidad, un sector dedicado al diseño argentino para hotelería y gastronomía, y un espacio de vinos con más de 25 etiquetas nacionales.

Con una propuesta integral que combina capacitación, negocios, innovación y talento, Hotelga 2025 se posiciona una vez más como la cita obligada para todos los actores de la hotelería y la gastronomía en la Argentina y la región.