Hoteles de montaña para esquiar en Ushuaia en primavera

Mientras la mayoría de los centros de esquí del hemisferio sur despiden la temporada, en Ushuaia las pistas siguen ofreciendo nieve en óptimas condiciones gracias a su latitud y clima privilegiado. Esquiar en primavera significa disfrutar de jornadas más largas, temperaturas más agradables y un paisaje que combina el blanco de la nieve con los verdes que comienzan a asomar en los bosques fueguinos.

Las Hayas Resort Hotel y Los Acebos Hotel, dos referentes de la hotelería de montaña en la ciudad, por sus ubicaciones privilegiadas con vistas panorámicas, a minutos de Cerro Castor, permiten aprovechar al máximo cada día de esquí y regresar al calor del spa, a la piscina climatizada o a una cena gourmet con productos patagónicos.

Ambos alojamientos presentan paquetes que incluyen desayuno, traslados al Cerro Castor, pases de medios en el Cerro, utilización del Ski Lounge en la base del Cerro, recreación infantil, actividades programadas recreativas en el bosque fueguino, y la posibilidad de acceder a cenas gourmet en Andez Winter Buffett una propuesta all inclusive disponible en temporada invernal (incluye un buffet de comidas gourmet y bebidas).