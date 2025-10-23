Guía definitiva 2025: cómo obtener la visa de Estados Unidos si sos argentino

La Embajada de Estados Unidos confirmó una serie de actualizaciones en el proceso de solicitud de visas de no inmigrante, que impactan directamente en quienes planean viajar por turismo o negocios. Las modificaciones incluyen nuevos costos, tiempos de espera prolongados y cambios en los requisitos administrativos. Por eso, es necesario hacer un paso a paso de las nuevas medidas y acciones a realizar si se tiene que tramitar una visa desde Argentina.

Iniciar el trámite

Seleccionar el tipo de visa adecuado: para viajes turísticos o de negocios temporales corresponde la categoría B-1/B-2. Completar el formulario DS-160 a través del sitio oficial del Departamento de Estado de EE. UU. y guardar la hoja de confirmación con el código de barras. Pagar la tarifa consular y la nueva Visa Integrity Fee, conservando el comprobante de pago. Agendar la cita para la entrevista en la Embajada y revisar periódicamente la disponibilidad. Preparar la documentación requerida, que incluye pasaporte vigente, hoja de confirmación del DS-160, comprobante de pago, pruebas de vínculos con Argentina (laborales, familiares o educativos) y evidencias de solvencia económica. Asistir a la entrevista consular, donde un funcionario evaluará la solicitud y, en caso de aprobación, el pasaporte quedará retenido para estampar la visa.

Tarifas: revisar las actualizaciones

A partir del 1.º de octubre de 2025, entró en vigencia una tarifa adicional denominada “Visa Integrity Fee”, que suma US$250 al costo de la visa de turismo o negocios (categoría B-1/B-2). De esta manera, el valor total estimado del trámite asciende a US$435, considerando la tarifa consular base de US$185 que ya regía.

La Embajada recordó que todas las tarifas de visa son no reembolsables, incluso en caso de rechazo. Además, los solicitantes deben verificar en la plataforma de citas de la sede diplomática el método exacto de pago en pesos o dólares.

Plazos de espera: programar cita con anticipación

Uno de los principales desafíos sigue siendo la disponibilidad de turnos. Según el portal oficial, los tiempos de espera para entrevistas en la Embajada de Buenos Aires superan actualmente los 400 días. Las autoridades recomiendan programar la cita con la mayor antelación posible y monitorear el calendario en busca de cancelaciones.

Desde mayo de 2025, rige también un nuevo requisito para el formulario DS-160, que debe completarse al menos dos días hábiles antes de la entrevista consular. Es obligatorio que el número de confirmación del formulario coincida exactamente con el registrado en el sistema de citas; de no ser así, el solicitante no podrá ingresar al recinto.

Recomendaciones para agencias

Ante la extensión de los plazos y los incrementos tarifarios, se aconseja iniciar el trámite con al menos un año de anticipación al viaje previsto. Las agencias de viajes que asesoran a sus clientes deben tener en cuenta estos tiempos al planificar itinerarios y paquetes hacia Estados Unidos.

Además, se recomienda no adquirir pasajes aéreos o servicios no reembolsables antes de contar con la visa aprobada, dado que los procesos administrativos adicionales pueden demorar la entrega del pasaporte.

Aunque los cambios implican mayores costos y tiempos de espera, el objetivo declarado es optimizar la gestión y reducir los riesgos de fraude en las solicitudes.