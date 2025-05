La agenda de Zurab Pololikashvilli, actual Secretario General de ONU Turismo, culminó este viernes. Luego de inaugurar el Centro de Innovación Tecnológica en las oficinas de Suipacha 1111, presenciar la candidatura de los pueblos en los Best Tourism Villages 2025 y juntarse con el presidente Javier Milei, faltaba una cosa más. En el hotel Casa Lucia, se dio a conocer la Guía de Inversión de Turismo en nuestro país, un mapeo de oportunidades para desarrollar diferentes puntos del sector.

“Detrás de este libro, hay un gran trabajo. Esto lo comenzamos hace un año y trabajamos fuertemente para sacarlo a la luz. Daniel (Scioli) inició rápidamente la gestión y hoy estamos aquí, con nuestra presencia. Sin el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe, esto hubiese sido imposible. Esto lo venimos haciendo en 25 países y hoy, Argentina es uno más de ellos”, comentó Pololikashivili.

La guía toca diferentes puntos. Por un lado, las posibilidades de crecimiento que tiene Argentina en sus diferentes atractivos turísticos, como así también un panorama completo en materia de inversiones, financiación y cartera de oportunidades directamente vinculada directamente al sector privado. Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, fue otro de los que comentó sobre este trabajo realizado.

“Actualmente, nuestro país está estable. Y ahora, es momento de mostrar a esta nueva Argentina al mundo entero. Y sobre todo, desde un sector que tiene todas las condiciones para serlo. Tenemos todas las demandas que un turista puede, para todos los gustos. Hay competitividad y vamos a hacer todo lo posible para seguir buscando este objetivo”, subrayó el funcionario en uno de los salones de Casa Lucia.

La participación del CAF para lograr esta Guía de Inversión

Así como dijo Pololikashivili, el apoyo del Banco de Desarrollo de América Latina y El Caribe fue un valor fundamental para desarrollar lo presentado por ONU Turismo. Para eso, Christian Asinelli, vicepresidente corporativo de programación estratégica de la CAF, destacó que Argentina sea uno de los destinos en tener un mapeo de oportunidades para el desarrollo de la actividad turística.

“Esto es una trabajo que hemos puesto en valor desde hace tres años. Varios líderes de la región le dan la importancia al turismo porque no solamente es mostrarlo, sino que también genera condiciones de igualdad e integración, que para nosotros, es un tema clave. Todo esto que hicimos no sería posible si el sector privado no empujara los puntapiés necesarios para poder en una visión de largo plazo”, expresó.