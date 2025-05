El sistema aéreo argentino se despertó con una noticia que sacudió el panorama. El Gobierno Nacional oficializó la nueva reforma del Código Aeronáutico y dejó abierto un nuevo escenario para las empresas. Sin embargo, no fueron los únicos, sino que también, los trabajadores sufrieron modificaciones. Para eso, ATE ANAC lanzó un fuerte comunicado rechazando las medidas anunciadas.

“Desde nuestra representación gremial expresamos nuestro enérgico rechazo a la reforma del Código Aeronáutico, formalizada mediante el DNU N.º 338/2025, que atenta contra la seguridad operacional del sistema aeronáutico nacional y precariza las condiciones de trabajo en todo el sector”, expresó el comunicado de ATE ANAC en sus redes sociales. Incluso, desde el gremio pusieron el foco en una de las medidas.

"Particularmente, denunciamos la grave decisión de eliminar la obligatoriedad de contar con un jefe de aeródromo público en todas las dependencias, dejándolo a criterio exclusivo de la ANAC. Esta medida, lejos de buscar eficiencia, supone un vaciamiento del rol del Estado en funciones estratégicas y deja en manos privadas la gestión y control de espacios que exigen experiencia, responsabilidad y un fuerte compromiso con la seguridad", subrayó

A su vez, Marcelo Belilli, coordinador de ATE ANAC, también dejó en claro las consecuencias que puede llegar a tener sin la presencia de un jefe de aeropuertos. “La no presencia del estado, la no fiscalización, el autocontrol en un área tan sensible como lo es el sector aéreo implica riesgo. Es por eso que nos declaramos en Estado de Alerta y Movilización ante estas medidas”, afirmó Belilli.

“Esta decisión es parte de un plan más amplio que busca achicar el Estado, desregular a toda costa, y facilitar el negocio de empresas privadas sin evaluar las consecuencias para el sistema aeronáutico nacional. Es una política de liberalización irresponsable que pone en jaque décadas de desarrollo técnico y profesional en nuestro país”, cerró.

La posibilidad de un paro en los próximos días

Rápidamente, Mensajero se comunicó con el coordinador de ATE ANAC sobre esta postura y adelanto que en caso de qué situación continué, la posibilidad de realizar una lucha de fuerza está en los planes. “El jueves vamos a tener un plenario en la que se contemple medidas gremiales. En este escenario, y al no haber ninguna instancia de diálogo con el subsecretario de Transporte Aerocomercial, nos pone en este panorama de conflicto”, afirmó.