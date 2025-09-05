El Foro Nacional de Turismo 2025 tuvo luz verde en San Juan. Con jornadas abocadas a ejes como tecnologia, innovación y sostenibilidad, el Teatro del Bicentenario fue la sede de uno de los eventos importantes para la industria. Durante el acto de apertura, estuvieron presentes autoridades nacionales y provinciales como asi tambíen un público decidido a escuchar cuales son los nuevos horizontes del sector.

En el acto inaugural, los que tomaron la palabra fueron Valentín Díaz Gilligan, presidente del Consejo Federal de Turismo como asi también Guido Romero, ministro de Turismo, Cultura y Deportes de San Juan. Por su parte, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación y Marcelo Orrego, gobernador de la provincia tambien dejaron en claro la importancia de este Foro Nacional.

“San Juan tiene muchos recursos. Tan rica en minería, primera productora de vino, de aceite de oliva. Sin embargo, el turismo es una actividad que nuclea y es muy complementaria. Entonces, el potencial que se tiene, no solo aquí, sino en todo el país. Por lo cual, celebro que en este Foro Nacional podamos estar pensando hacia donde vamos y como trabajamos cada uno de nuestros destinos”, comentó Díaz Gilligan.

“Nuestra provincia tiene todas las capacidades y todas las oportunidades para que esto sea posible. Esto es un Consejo Federal, donde estamos planeando y promocionando el turismo que se viene en la Argentina. Sin dudas, serán dos jornadas exigentes e intensas, con presencia nacional e internacional, donde vamos a mostrar como vamos a realizar esta transición”, destacó Romero.

Por su parte, el Secretario valoró el trabajo que viene haciendo la provincia y le dejó un mensaje a los futuros profesionales. “Yo le digo a los jóvenes de este Foro que el turismo va en camino a ser el mayor empleador mundial. Es una industria que tiene respuesta a los principales problemas que tiene el país. Moviliza divisas genuinas y toda una cadena de valor que tiene que ver con Pymes. Para eso, tenemos que hacer cosas y posicionar a nuestro país en un lugar diferente. No es la misma Argentina de siempre”, expresó.

El objetivo de San Juan según Orrego

Por último, el gobernador hizo enfasis en sostener al turismo como una Política de Estado y detalló cual será el proximo camino a seguir. “Vamos a ser bien agresivos en la promoción turística en San Juan. Este es el desafío que tenemos y se lo influí al ministro desde el primer día. Estoy seguro de que nuestra provincia tiene todos los condimentos para poder estar a la altura de los desafíos de estos tiempos”

Y cerró: "Que estén todos los ministros de la Argentina es importante para nosotros. Espero que podamos compartir nuestras experiencias en este Foro".