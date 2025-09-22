Flybondi continúa ampliando su mercado en toda la región. Tras la confirmación entre Puerto Iguazú y Lima, la empresa anunció el inicio de sus vuelos a Asunción a partir del 1° de diciembre. Con esta incorporación, la compañía suma su segunda ruta hacia Paraguay, junto con Buenos Aires/Encarnación, y continúa fortaleciendo su presencia regional.

La nueva conexión operará con un vuelo diario. Los despegues desde el Aeroparque Internacional Jorge Newbery serán a las 00:30 hs, con arribo al Aeropuerto Internacional Silvio Pettirossi a las 02:25 hs. El regreso desde Asunción será a las 04:45 hs, con llegada a Buenos Aires a las 06:40 hs.

“Estamos muy entusiasmados de volver a volar a Asunción, que fue una de las primeras rutas internacionales en la historia de Flybondi. Esta apertura reafirma nuestro compromiso con Paraguay y nos permite ampliar la oferta de conexiones internacionales”, señaló Mauricio Sana, CEO de Flybondi.

Y agregó: “Nuestro objetivo es generar cada vez más oportunidades de viajes a precios accesibles, impulsando el desarrollo turístico y económico entre ambos países. Este es un paso más en nuestro propósito de que cada vez más personas tengan la libertad de volar”. Con esto, será la segunda ruta que operará con Paraguay, afirmando su expansión de mercado en la región.

Las rutas que tiene Flybondi en Sudamérica

Flybondi fortalece su red internacional y conecta a la Argentina con destinos estratégicos de la región. En Brasil opera vuelos desde Buenos Aires a Río de Janeiro, São Paulo, Florianópolis, Salvador de Bahía y Maceió, y desde Córdoba a Río de Janeiro y Florianópolis. En Paraguay ofrece la ruta Buenos Aires–Encarnación, mientras que en Perú conecta Puerto Iguazú con Lima.