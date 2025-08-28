La Feria Internacional de Turismo 2025 tiene todo listo. Esta mañana, en la Embajada de Portugal, la comisión directiva de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, junto con las autoridades nacionales y representantes de la comitiva extranjera, realizaron el lanzamiento oficial de la FIT, que se realizará del 27 al 30 de septiembre en La Rural.

En ese marco, Gonçalo Teles Gomes, Embajador de Portugal en Argentina, dio la bienvenida a los invitados y compartió algunas estadísticas de sector. Entre ellas, destacó la importancia que le dio el país al sector, en donde se aportó en 2024 aproximadamente un 16 % al PBI. Asimismo, recibieron más de 31 millones de viajeros que dejan un ingreso por turismo de 27 mil millones en 2024.

A su vez, también remarcó la mirada comercial que se tiene con nuestro país. “Vemos a Argentina como un mercado importante y prioritario, en lo que va del 2025 recibimos, crecimos un 28 % de turistas argentinos llegando a Portugal, las reservan entre el año pasado y este aumentaron un 20 % y solo este año, en términos de huéspedes, de enero a junio han incrementado un 16%”, afirmó el embajador.

Entendiendo la importancia de esta feria para el rubro, el político aseguro que espera que la FIT solo sea el primer paso del viajero nacional llegando al destino para que puedan conocer su diversidad de paisajes naturales y compartir el amor por el deporte.

Posteriormente, el director para las Américas de Visit Portugal, Bernardo Cardoso, anunció la llegada del organismo al país con un roadshow. “En primer lugar, estaremos en Córdoba el 24 de septiembre, mientras que después, iremos a Rosario el 25 para luego, decir presentes en la Feria. Dentro de estas jornadas de capacitación participarán 14 empresas de turismo y 4 regiones del destino”, afirmó Cardoso.

Tras el anuncio, tomó la palabra el presidente del Ente de Turismo de la Ciudad de Buenos Aires, Valentín Díaz Gilligan. En su turno informó que CABA recibe cerca de 9 millones de viajeros al año, de este número 2 millones pertenecen al segmento internacional, mientras que 6 millones son de segmento interno. A su vez, mencionó que el rubro es generador de 150 mil puestos de trabajo.

Las novedades que tiene FIT 2025

Casi cerrando la conferencia de prensa, el presidente de la Faevyt y director de la FIT, Andrés Deya, mencionó las características que tendrá la feria este año. En ese sentido, comentó que “en esta edición contaremos con más de 55 países y las 24 provincias de Argentina, además tendremos 1700 expositores y agrandaremos la superficie neta un 6 % más”. Asimismo, celebró que a esta altura del año, y faltando pocos días para el encuentro, se vendieron un 47 % más de tickets que el año pasado.

Como novedad, el sábado a la tarde se realizará el encuentro nacional de FEMTUR, donde no solo participarán las personalidades femeninas del sector, sino que se invitaran a mujeres de todos las ramas productivas del país para construir “cada día más y mejor”. Incluso, destacó la presencia de Shaikha Al Nowais, flameante Secretaria General de ONU Turismo, en esta jornada dentro de la FIT.

Finalmente, el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli, festejó la participación del país invitado a la feria, ya que tiene “una mirada sostenible en la que coincidimos plenamente con nuestros 24 parques nacionales”. También destacó nuestra conectividad aérea “como la más importante del mundo” y afirmó que se está trabajando en la llegada de los vuelos directos de TAP entre Buenos Aires y Lisboa, donde aseguró que será un éxito.

A su vez, aprovechó para mencionar y festejar las ventas del Travel Sale, donde el 67% de las ventas en viajes son para destinos nacionales y donde Aerolíneas Argentinas emitió en pocas horas 6200 tickets.