FIT 2025: cuándo es la cita más importante del turismo en Argentina

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT), el evento más importante del sector en la región, ya confirmó su edición 2025. La cita será del 27 al 30 de septiembre en el tradicional predio de La Rural, en la Ciudad de Buenos Aires.

FIT se ha consolidado como el punto de encuentro clave para el turismo local e internacional, reuniendo cada año a profesionales del sector, operadores, agencias de viajes, organismos oficiales y público general. Durante cuatro días, la feria ofrece una agenda intensa de presentaciones de destinos, actividades culturales, rondas de negocios y espacios de networking que potencian la actividad turística.

Al igual que en cada edición, los primeros días estarán destinados al público general, que podrá recorrer los pabellones y conocer de primera mano la oferta de destinos nacionales e internacionales, mientras que las jornadas profesionales estarán enfocadas en reuniones comerciales y acuerdos estratégicos para el desarrollo del sector.

Con la expectativa de superar los números de años anteriores, FIT 2025 promete convertirse en una edición histórica, consolidando a Buenos Aires como la capital regional del turismo y a la feria como una vidriera única para mostrar la diversidad de propuestas que ofrece Argentina al mundo.

En este contexto, la FIT 2025 Argentina se presenta como una cita imperdible tanto para quienes trabajan en la industria como para el público que busca inspiración para sus próximos viajes. La Feria de Turismo Buenos Aires reafirma así su papel como uno de los principales encuentros turísticos de Latinoamérica, donde se definen tendencias, se cierran acuerdos y se celebra la diversidad cultural que distingue a la región.