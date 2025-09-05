Financiamiento sin interés: la nueva propuesta para el turismo interno

En el marco de una nueva reunión del Consejo Federal de Turismo, el secretario de Turismo, Ambientes y Deporte de la Nación, Daniel Scioli, lanzó una nueva medida para potenciar el turismo receptivo.

El proyecto se obtuvo luego una reunión con el presidente del Banco Nación, se acodó lanzar una línea de crédito de la cual serán partícipes las agencias de viajes y permitirá financiar pasajes, alojamientos, gastronomía, transporte y actividades en los destinos argentinos.

Esta iniciativa estará destinada a los clientes del banco y contarán con descuentos y planes especiales, siguiendo con la trayectoria del plan lanzado al inicio de la gestión: “Cuota Simple”.

Respecto a las promociones, los planes de financiamiento serán en 6, 9 y 12 cuotas sin interés. "La acreditación será en 48 hs. hábiles y los comercios adheridos deben acreditar sus ventas en BNA", explicó el responsable de la cartera turística nacional.