En el marco de FIT 2025, la feria de turismo más importante de Latinoamérica, Femtur llevará adelante el Encuentro Internacional Mujeres liderando el turismo del futuro, el sábado 27 de septiembre de 16:00 a 19:00 en el Auditorio Principal del Predio Ferial de La Rural.

La iniciativa reunirá a 33 referentes femeninas del sector público, privado, académico, emprendedoras y jóvenes líderes de toda la región, con el propósito de visibilizar, inspirar y potenciar su liderazgo en la industria turística. Será un espacio de intercambio en el que se abordarán ejes centrales como la innovación, la sostenibilidad y el valor de la cultura en el desarrollo del turismo.

Consolidado como un movimiento que promueve la transformación y el empoderamiento de las mujeres en el turismo, FEMTUR busca abrir nuevos caminos y generar vínculos que fortalezcan al sector en su conjunto.

La inscripción es gratuita y los cupos son limitados, lo que convierte a esta conferencia en una oportunidad única para ser parte de una experiencia transformadora que marcará agenda en el turismo de la región.

Entre las voces destacadas que participarán estará Pilar Lozano, CEO de Grupo Coris Latam, quien señaló que ser parte de este encuentro es una oportunidad invaluable para compartir experiencias, pero también para escuchar y aprender de otras mujeres que están transformando el turismo en nuestra región. El futuro del sector depende de la diversidad de miradas y del compromiso colectivo con la sostenibilidad y la innovación.