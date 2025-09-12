En el marco de una nueva edición de la Feria Internacional de Turismo, la comisión de género abrió un nuevo espacio para reflexionar y convocar al diálogo entre las voces femeninas. Este será un encuentro internacional donde no solo participarán las referentes de turismo, sino que también estarán presentes sectores complementarios que compartirán experiencias, visiones y estrategias para construir un turismo más inclusivo, sostenible e innovador.

Durante la jornada se trabajará sobre 5 pilares:

Turismo responsable y sostenibles : Cuidar el ambiente, la cultura y las personas.

: Cuidar el ambiente, la cultura y las personas. Empoderamiento económico y local: Mujeres y jóvenes como motor de desarrollo en sus comunidades.

Mujeres y jóvenes como motor de desarrollo en sus comunidades. Transformación digital y tecnología ética: innovación que amplía accesos y oportunidades

innovación que amplía accesos y oportunidades Financiación innovativa y sostenible : apoyar proyectos con impacto social y ambiental positivo

: apoyar proyectos con impacto social y ambiental positivo Gobernanza inteligente: decisiones participativas y transparentes, de lo local a lo global.

El encuentro se dará el día 27 de septiembre a las 16 a 19 horas y el punto de encuentro será el auditorio principal del Predio Ferial de La Rural. Para ser partícipe de este encuentro, las autoridades de la FIT recomiendan inscribirse a través del formulario. Por otra parte, habiendo asumido su puesto como secretaría general de la ONU Turismo, y realizando su primera visita en el puesto, se contará con la presencia de Shaikha Nassser Al Nowais.