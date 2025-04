Esta mañana, en la casa de Entre Ríos, la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt) presentó el 50.º Congreso de Agentes de Viajes.

En esta nueva oportunidad, la ciudad sede será Paraná con todos sus atractivos naturales. Para el anuncio de esta reunión estuvieron presentes el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, Daniel Scioli; el presidente de la federación, Andrés Deyá; el vicepresidente de la Región Litoral de la Faevyt, Fabricio Meglio; y el secretario de Turismo de Entre Ríos, Jorge Satto.

Para esta edición, Paraná se postuló durante la edición pasada en Puerto Madryn, posterior a varias reuniones; y con el aval del gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, se confirmó que sería el destino anfitrión. La cita será el próximo 22 y 23 de mayo en el Centro Provincial De Convenciones.

A la hora de tomar la palabra, el vicepresidente de Aseavyt fue muy contundente en expresar que la ciudad se encuentra preparada para recibir a los asistentes y autoridades, mientras que aseguró: “Esto nace de la coherencia de una institución y el Estado en pensar en lo mismo y es precisamente fortalecer este evento, dentro de un marco también muy liderado por el sector privado y el sector público donde la provincia quiere instalarlo y la ciudad se encuentra aportando fuerza desde atrás, con su infraestructura y con su calidad de servicio.”

Continuando, el encargado de la cartera turística entrerriana, Jorge Satto, afirmó que este “es un reto muy interesante para una provincia que quiere estar a la vanguardia del turismo nacional e internacional-regional.” Además, destacó tres palabras: institucionalidad, seguridad y profesionalismo, aseverando que todo eso se encontrará en el 50.º aniversario.

En su momento, Andrés Deyá hizo uso de la palabra comentando que esta será la provincia número 17 en la que desembarcará el congreso. “Es un momento en el que los agentes de viajes sienten que deben formarse, que deben participar y sobre todo, que deben aclarar dudas. Por eso, en este congreso, van a haber charlas del CNRT, de transporte aéreo, de turismo estudiantil, legales y técnicas, y de turismo accesible”, puntualizó el presidente de la federación.

También se brindarán talleres de economía y consumo, inteligencia artificial y ciberseguridad como herramientas del trabajado diario de un agente de viaje. “Me motiva cada año, el reto de generar contenido interesante en el que los agentes de viajes puedan participar. No busco números récord, solo quiero que sea atractivo

y útil”, garantizó. Al respecto, hizo hincapié en que se está buscando sumar vuelos desde Buenos Aires, ya que justamente ese fue un pedido que llegó hoy de Valentín Díaz Guilligan, presidente del ente turismo porteño y del CFT.

En esta línea, también se refirió a los beneficios en transporte que tienen los asistentes, como el 25 % con Flecha Bus. A su vez, Meglio explicó que firmaron acuerdos con hoteles de Santa Fé capital para que se incorpore a la oferta disponible para el congreso, dado que ya casi está al 100 % la ocupación en Paraná.

Como otro adelanto y por ser un aniversario clave de esta reunión, Deyá especificó que habrá un reconocimiento a los expresidentes y a la historia de todos los que hicieron grandes cosas en el Congreso, “porque si no sabemos de dónde venimos, no tenemos horizonte a dónde ir.”

Concluyendo su turno, resaltó que continúan trabajando en el RNAV, el cual sigue creciendo y marcó: “La solidez del sistema de agentes de viajes cada vez es más importante, así como su posicionamiento en el sector turístico”. Asimismo, definió a los principales actores como “una locomotora que acaba de arrancar y que tenemos que lograr es que esa máquina no se pare”.

Para cerrar la presentación, el encargado de la cartera turística a nivel nacional, Daniel Scioli agradeció la convocatoria y felicitó al presidente de la federación por la proximidad de este nuevo encuentro. “Andrés me trajo la idea y fui un ferviente impulsor de darle apoyo por el afecto que le tengo al Gobernador y por el gran trabajo que está haciendo. No tengo duda que va a ser un éxito, porque aparte viene un momento clave del año, donde después vienen las vacaciones de invierno y ya estamos apuntando una nueva edición de la FIT, que por lo que me adelantó Andrés, va a ser espectacular”. Por último, aprovechó la convocatoria y realizó lo que llama “anuncios parroquiales”.