Puerto Iguazú reafirmó su liderazgo como destino turístico mundial durante su exitosa participación en la Feria Internacional de Turismo (FIT), celebrada del 27 al 30 de septiembre en La Rural, Buenos Aires. El destino misionero no solo atrajo a miles de visitantes con un stand inmersivo y colorido, sino que también fue escenario de un anuncio estratégico: la nueva ruta aérea Iguazú-Lima.

Un stand que recreó la experiencia misionera

Ubicado en el espacio internacional de la FIT, el stand de Iguazú fue uno de los grandes protagonistas. La propuesta se centró en ofrecer una experiencia multisensorial a los más de 140.000 visitantes que asistieron al evento, que marcó un récord de participación con 60 países y más de 1.930 expositores.

Los asistentes pudieron sumergirse en la cultura regional a través de:

Degustaciones: se ofrecieron productos típicos como la tradicional mandioca frita, alfajores de yerba mate, mates bien misioneros y dulces regionales.

Interacción: hubo regalos, sorteos y un espacio de fotografía diseñado para que los visitantes se llevaran un recuerdo memorable del destino, consolidando la imagen de la capital de las Cataratas.

El anuncio estelar: vuelo directo a Lima

Uno de los momentos cumbres de la participación de Iguazú fue el anuncio de la nueva ruta aérea Iguazú-Lima-Iguazú, cuya operación está prevista para comenzar el 1 de diciembre.

Este anuncio se realizó en presencia del gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, y fue destacado como un paso fundamental para fortalecer la conectividad internacional del destino. La ruta con Lima, un hub aeroportuario clave en Latinoamérica, facilitará la llegada de turistas de la costa del Pacífico y otros mercados internacionales.

Compromiso con el crecimiento y la promoción

Leopoldo Lucas, presidente del Ente de Turismo Iguazú (Iturem), subrayó la importancia de la presencia en la FIT como parte del compromiso continuo con la promoción de un destino en crecimiento. "El desarrollo turístico se traduce en más oportunidades de trabajo para nuestra gente", remarcó Lucas, vinculando directamente la promoción con el impacto socioeconómico local.

Además del stand, Iguazú realizó una presentación institucional en el auditorio de la Feria, aprovechando el espacio de Visit Portugal, país invitado en esta edición, para exponer su oferta ante operadores y profesionales del sector.