Estafas a propietarios de alojamientos turísticos: cómo operan y cómo prevenirlas

La digitalización transformó la manera en que se reservan y gestionan alojamientos turísticos, facilitando el contacto entre anfitriones y viajeros. Sin embargo, esta misma tecnología también abrió la puerta a un nuevo escenario de riesgos: las estafas virtuales, cada vez más sofisticadas y adaptadas para engañar a más personas.

En Mendoza, un administrador de departamentos para alquiler temporario denunció que, en apenas diez días, intentaron engañarlo tres veces con el mismo modus operandi. Su testimonio revela un patrón de fraude que ya se detecta en distintas partes del país y que pone en alerta a todo el sector turístico.

Cómo operan las estafas virtuales en el turismo

Félix, dedicado desde hace años a la gestión de hospedajes temporarios, explicó que los delincuentes inician el contacto a través de plataformas reconocidas como Booking. Las primeras interacciones parecen legítimas: consultas sobre servicios, disponibilidad, cochera o ropa de cama. El objetivo es generar confianza en el anfitrión antes de dar el golpe.

Cuando llega el momento de confirmar la reserva, Félix solicita una seña del 30% del valor total de la estadía. Entonces, recibe un supuesto comprobante de transferencia por un monto muy superior al acordado —por ejemplo, $1.500.000 en lugar de $150.000—. El detalle: el comprobante es falso y el dinero nunca ingresa a la cuenta.

La maniobra posterior al comprobante falso

Tras enviar el comprobante apócrifo, los estafadores actúan con rapidez. Llaman a la víctima asegurando que el “error” será solucionado por un representante del banco. A continuación, un segundo interlocutor, que se presenta como empleado bancario, solicita datos confidenciales: claves de acceso, fotos del DNI, instalación de aplicaciones y otros pasos que permiten a los delincuentes ingresar a las cuentas, solicitar préstamos o incluso acceder a redes sociales para estafar a contactos cercanos.

En el caso de Félix, la insistencia y la repetición de patrones sospechosos le permitieron detectar la maniobra a tiempo. “Los comprobantes eran siempre del mismo banco y con el mismo formato. Me llamaron dos mujeres y un hombre, y uno de ellos parecía usar una voz generada con inteligencia artificial”, relató.

Un fraude que trasciende el turismo

El procedimiento no es exclusivo de las reservas de hospedajes. Félix advirtió que su suegra fue víctima de una estafa similar en Marketplace, donde perdió alrededor de $2.000.000 entre transferencias y préstamos realizados a su nombre. El esquema se repite: tras un supuesto error o verificación, los estafadores solicitan fotos con el DNI y datos bancarios.

Otra modalidad frecuente involucra la venta de dólares en redes sociales. Los delincuentes hackean cuentas de usuarios reales, publican historias ofreciendo divisas y, cuando algún contacto se interesa, envían un alias de cuenta propia para recibir el dinero.

Recomendaciones para prevenir estos engaños

Verificar identidades: ante cualquier operación sospechosa, confirmar la autenticidad del interlocutor por un canal distinto al que inició el contacto.

No compartir datos sensibles: claves, fotos de documentos o accesos a cuentas nunca deben enviarse por mensaje o teléfono.

Desconfiar de montos superiores al acordado: las transferencias con “errores” suelen ser el punto de partida del fraude.

Reportar intentos: informar los casos a la plataforma utilizada y a las autoridades para prevenir que otros caigan en la misma trampa.

La experiencia de Félix refleja que, en un sector tan dinámico como el turístico, la prevención y la desconfianza razonable siguen siendo las mejores herramientas para proteger tanto el patrimonio como la reputación de los anfitriones.