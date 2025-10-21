Estafa por paquetes turísticos a Italia: imputan a la titular de Lola Tour

La dueña de Lola Tour —quien hace algunas semanas habló con Mensajero— fue imputada por presunta estafa luego de que varias personas denunciaran haber sido engañadas con la venta de paquetes turísticos a Italia que nunca se concretaron. Según informaron los medios locales y el Ministerio Público Fiscal, la acusada ofrecía viajes a través de un local ubicado en Villa Mitre 930 y habría recibido importantes sumas de dinero sin gestionar pasajes ni reservas.

Cuando se dio a conocer este caso, los denunciantes aseguraron que abonaron los montos acordados con la promesa de participar en un viaje educativo al país europeo, pero que, con el correr de los meses, el proyecto nunca se materializó. A pesar de los reclamos, no lograron recuperar el dinero ni obtener respuestas concretas.

Durante la investigación, detallaron que se determinó que la imputada emitía comprobantes y documentación que aparentaban ser legítimos, generando confianza entre los compradores. Sin embargo, al constatarse que las operaciones no existían, el caso derivó en una denuncia penal por estafa reiterada.

Ahora, el Ministerio Público Fiscal solicitó medidas cautelares que fueron aceptadas por la Justicia. Entre ellas, se dispuso la inhibición general de bienes de la acusada, el bloqueo de sus cuentas bancarias y la obligación de presentarse diariamente ante la fiscalía. Además, se secuestró documentación vinculada a la operatoria durante un allanamiento realizado en el domicilio de la imputada.

Por el momento, la causa continúa en etapa de investigación y se analizan más de una decena de denuncias de personas afectadas; incluso los damnificados acudieron a las denuncias vía redes sociales. Es necesario remarcar que esta agencia no se encuentra registrada en el RNAV.