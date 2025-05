Es Cobertura Total, la nueva campaña de Europ Assistance

Con el objetivo de reafirmar su compromiso con la seguridad y el bienestar de los viajeros, Europ Assistance, compañía líder en asistencia integral al viajero a nivel global, lanzó su nueva campaña de branding bajo el concepto Es Cobertura Total. La iniciativa se presenta como una acción multiplataforma de gran alcance, que combina televisión, radio, medios digitales y redes sociales para acercarse emocionalmente al público.

La campaña apunta a consolidar la imagen de la marca como sinónimo de tranquilidad y protección, posicionándose como el aliado imprescindible para enfrentar cualquier imprevisto durante un viaje. Con una narrativa empática y cercana, Europ Assistance busca concientizar sobre la importancia de contar con un servicio confiable y completo en cada etapa del recorrido.

“Es Cobertura Total”: una campaña con propósito

Cada año, miles de turistas enfrentan situaciones inesperadas durante sus viajes: desde inconvenientes médicos hasta pérdida de equipaje, retrasos o cancelaciones de vuelos. En este contexto, la campaña “Es Cobertura Total” surge como una respuesta concreta a esas problemáticas, ofreciendo una solución integral que acompaña al pasajero antes, durante y después del viaje.

“Viajar es una experiencia transformadora, pero los imprevistos existen. Con esta campaña queremos invitar a las personas a que no dejen su tranquilidad al azar”, explica Ezequiel Pico, Head of Marketing and BtoC de Europ Assistance Argentina. “Cobertura Total no es solo un eslogan: es un compromiso real con cada viajero, desde el primer paso hasta el regreso. Nuestro enfoque 360 nos permite cuidar de forma activa todos los aspectos del viaje”, agrega.

Una estrategia multiplataforma de gran alcance

La campaña fue desarrollada por Profundo Advertising, agencia creativa que colabora estrechamente con Europ Assistance. La propuesta estará presente en emisoras radiales de alcance nacional, canales de televisión abierta y cable, prensa gráfica y medios digitales, logrando una cobertura integral para llegar a distintos segmentos de audiencia.

Además, el componente digital tendrá un protagonismo clave con la implementación de acciones en redes sociales, donde el hashtag #EsCoberturaTotal será el eje para fomentar la conversación, generar reconocimiento de marca y promover la interacción con la comunidad viajera.

Cobertura integral para todos los tipos de viajero

La propuesta de Europ Assistance abarca todos los servicios esenciales para enfrentar cualquier contingencia durante un viaje. Entre sus principales prestaciones se destacan:

Asistencia médica internacional

Cobertura por pérdida o demora de equipaje

Asistencia ante cancelaciones o reprogramaciones de vuelos

Repatriación sanitaria y legal

Atención personalizada 24/7 en múltiples idiomas

Este enfoque integral posiciona a la marca como referente en el mercado argentino e internacional, con el respaldo de una trayectoria sólida y presencia en más de 200 países.