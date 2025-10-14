El Instituto de Censos y Estadísticas de la República Argentina publicó los resultados del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de septiembre: 2,1 % fue la media general, volviendo a estar por debajo del 2 %. Sin embargo, la sección de turismo resultó ser la más baja de todas las ramas, con un 1,1 %. Incluso, en el resto de las provincias tampoco registró variaciones en sus valores.

Mantener los números bajos de inflación es un tema central desde el Gobierno Nacional. Y esto, claro, salpica a distintas industrias, como lo es la del turismo. Sin embargo, y pese a que durante los nueve meses del año se mantuvo en una media entre el 2 y 3 %, este valor fue el más bajo de todo 2025. Un dato considerable, teniendo en cuenta que cada vez falta menos para la temporada de verano.

Con el resto de los parámetros, Vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles y Educación fueron los más altos, con un 3,1 %, mientras que luego le siguieron Transporte, con 3 %; Salud, con 2,3 %; Equipamiento y mantenimiento del hogar y Comunicación, con 2,2 %; y Bienes y servicios varios, con 2,1 % por encima de la media general.

Por debajo, aparecieron Prendas de vestir y calzado, con 2,1 %; Alimentos y bebidas no alcohólicas, con 1,9 %; Bebidas alcohólicas y tabaco, con 1,6 %; Recreación y cultura, con 1,3 %, finalizando con la sección turística. En cuanto a la variación interanual, se marcó un 31,8%, bajando 1,8 puntos porcentuales en comparación con el mes anterior, que registró un 33,6 %.

El rendimiento de las provincias durante septiembre

En todo el país, los precios, en relación con el turismo, no registraron muchas diferencias. La región que exhibió el menor incremento fue el Noreste, con un marginal 0,2 %, seguida de cerca por el Gran Buenos Aires (GBA), que apenas subió un 0,5 %.

En contraste, la región Patagonia experimentó el aumento más significativo en precios de "Restaurantes y hoteles", alcanzando un 2 %, duplicando la variación observada a nivel nacional. Las regiones Pampeana y Noroeste se ubicaron en un punto medio, ambas con una suba del 1,7 %, mientras que Cuyo mostró un incremento del 1,0 %.