La cuenta regresiva por la excelencia turística ha llegado a su fin. La industria argentina tiene apenas 24 horas para emitir su voto y decidir quiénes serán los protagonistas de los prestigiosos Premios Bitácora y de la histórica primera edición de Bitácora Córdoba. La votación cierra de manera definitiva mañana, jueves 30 de octubre.

Este proceso, impulsado por Mensajero Producciones, es crucial, ya que los ganadores son elegidos por sus propios pares, asegurando la máxima legitimidad a los galardones que se entregarán en una doble gala histórica en el Centro de Convenciones Córdoba, el 25 y 26 de noviembre.

Movilización Final: Las Redes se Encienden con Protagonistas

Para darle un impulso final a la participación, la campaña digital ha cobrado una intensidad especial. En las últimas 24 horas, las redes sociales de la organización han destacado la voz de los propios protagonistas y empresas que buscan la estatuilla.

En una acción sin precedentes, la campaña de Instagram y TikTok (como se aprecia en la imagen adjunta) muestra a directivos y referentes de compañías postuladas, quienes invitan a la comunidad a votar en categorías clave como Mejor Línea Aérea Internacional, Mejor DMC o Cadena Hotelera. Esta participación activa de los postulantes subraya la importancia de la validación profesional en este reconocimiento. A su vez, influencers y cantantes se sumaron al desafío de elegir sus destinos preferidos.

Doble Votación, Última Oportunidad

Los profesionales deben recordar que la elección se divide en dos formularios, ambos con cierre inamovible mañana.

Premios Bitácora Nacionales: Se eligen a los líderes de alcance global y nacional (aerolíneas, cruceros, operadores mayoristas por destino, asistencia, innovación, etc.).Link de Votación Nacional: [https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=10] Premios Bitácora Córdoba: Enfocada en el talento provincial, reconociendo a Agencia de Viajes Provincial, Operador Receptivo Córdoba y Destino Provincial Mejor Promocionado, entre otros rubros locales.Link de Votación Córdoba: [https://www.premiobitacora.com.ar/?fluent-form=12]

"El plazo se agota. Hacemos un llamado final a los más de 3.000 profesionales convocados para que no dejen su voto para último momento. La fuerza de estos premios radica en la representación de toda la industria, y su participación define a los referentes que serán homenajeados en nuestra doble gala de noviembre," señalan desde la dirección de Mensajero Producciones.

Vea la Campaña en Redes

Para conocer a los profesionales que invitan a participar y repasar las categorías clave de ambas ediciones, la organización recomienda revisar los videos y contenidos de la campaña en Instagram y TikTok.

La gala del 26 de noviembre marcará un hito en la federalización del turismo. Pero la historia, se escribe hoy, con su voto.

Cierre de Votación: Jueves 30 de octubre. Gala Premios Bitácora Córdoba: Lunes 25 de noviembre. Gala Premios Bitácora Nacionales: Martes 26 de noviembre.