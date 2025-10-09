Empresas de micros celebran que el Gobierno eliminó un trámite

La Secretaría de Transporte, dependiente del Ministerio de Economía, anunció la simplificación de trámites clave para el transporte internacional terrestre con Chile, Paraguay, Brasil y Uruguay. Mediante la suscripción de acuerdos bilaterales, se eliminó el requisito de la Apostilla de La Haya para los Documentos de Idoneidad (y sus anexos) utilizados por las empresas de transporte automotor, de pasajeros y de cargas.

Gustavo Gaona, vocero de la Cámara de los Ómnibus de Larga Distancia (Celadi), dialogó con Mensajero y destacó la importancia que tendrá para las empresas de transporte. “Todo lo que simplifica este tipo de trámite es beneficioso para el sector. Que se habiliten para actividad del transporte o carga, presentar documentos sin el apostillado te hace ganar tiempo”, destacó el vocero de Celadi.

“Es un aspecto positivo y sigue la lógica de que sean relaciones en el marco de acuerdos del Mercosur y de la TIT, que se trabajan en forma coordinada y conjunta. Es una ventaja en términos de simpleza y de velocidad del trámite porque quita tiempo respecto de lo que hoy demora un apostillado”, expresó Gaona sobre la nueva reglamentación.

¿Qué se elimina y por qué es importante?

El «apostillado de un documento» es un procedimiento que certifica la autenticidad de una firma y un sello, un paso que hasta ahora era necesario para otorgar validez legal a un documento en otro país. La eliminación de este requisito se traduce en un impacto directo y positivo para el sector:

Reducción de costos: se elimina el arancel asociado al trámite de apostillado.

Agilización de procesos: se eliminan los plazos de realización del trámite de apostillado ante la Cancillería.

Reconocimiento electrónico como reemplazo

En lugar de la Apostilla, los países signatarios han acordado reconocer recíprocamente las firmas electrónicas oficiales emitidas por sus organismos competentes. Esto es posible siempre que estas firmas cuenten con mecanismos de encriptación y verificación que garanticen la identidad del firmante. De esta forma, la autenticidad de la documentación, incluido el Documento de Idoneidad y sus anexos, podrá comprobarse electrónicamente, volviendo innecesaria la legalización o la apostilla.