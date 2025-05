ONU Turismo atraviesa los días más convulsionados de su reciente historia. En un giro inesperado, el miércoles (14 de mayo de 2025) el Gobierno de Georgia le retiró el apoyo al Zurab Pololikashvili, quien era uno de los seis candidatos a convertirse en secretario general del organismo en el período 2026-2029.

De esta manera, quien actualmente se encuentra al frente de ONU Turismo, no podrá acceder a un tercer mandato. Si bien, en las primeras horas (y un poco aún ahora) se sigue especulando con la posibilidad de encontrar un gris en el estatuto que le permita a Pololikashvili seguir en carrera, las chances están disueltas: las postulaciones cerraron a fines de febrero y, además, los países miembros deben apoyar a un candidato de su nacionalidad. Sobre esto último, hay que señalar que si bien el estatuto del organismo no es muy claro al respecto, y deja más sombras que luces, para cualquier país sería una jugada muy fuerte elegir dar esa batalla.

El rol de Argentina en la previa a las elecciones en ONU Turismo

La noticia de que Georgia le retiraba el apoyo a Zurab Pololikashvili se conoció muy pocas horas antes de que el actual secretario general comenzara en Buenos Aires con una seguidilla de reuniones y presentaciones, como fue la de ayer en Suipacha 1111. En ese marco, se presentó el Centro de Innovación Turística que es el primero de ONU Turismo y que se desarrollará en el mismo edificio de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación; y también se anunciaron a los pueblos argentinos elegidos para participar en la edición 2025 de los Best Tourism Villages.

Pero a esta serie de encuentros, algunos públicos y otros privados, se sumó uno que cruzó las fronteras: el presidente Javier Milei recibió a Pololikashvili en su despacho en Casa Rosada. Del encuentro también participó el Secretario de Turismo, Ambiente y Deportes, Daniel Scioli; el Jefe de Gabinete de Ministros de la Nación, Guillermo Francos: el presidente de la Cámara Argentina de Turismo (CAT), Gustavo Hani; y el director regional para las Américas de ONU Turismo, Gustavo Santos.

De acuerdo con lo que comentaron desde la CAT, la reunión se centró en los desafíos y oportunidades del turismo en Argentina, con foco en la llegada de inversiones, la promoción del país como destino y el rol del sector privado en ese camino. Lo cierto es que la agenda continúa hoy con la presentación de la guía de inversiones que ONU Turismo para Argentina.

La caída silenciosa de Pololikashvili: ¿por qué Georgia le soltó la mano?

“El retiro fue por decisión propia”. Así de breve fue la postura del gobierno georgiano, que además se ocupó de desestimar cualquier vínculo con candidatos rivales y definió como “especulaciones” las versiones que circulan en los medios. Sin embargo, en el mismo comunicado se deslizó un dato clave: ahora Georgia apoya formalmente a Shaikha Al Nowais, la candidata de Emiratos Árabes Unidos.

¿Por qué un país dejaría de respaldar a uno de los suyos —alguien que, además, ocupaba el cargo— para volcarse detrás de otra figura extranjera? La respuesta no parece estar solo en la diplomacia formal. Entre analistas internacionales y voces dentro del circuito diplomático, se barajan algunas explicaciones posibles. Una de las hipótesis tiene que ver con la geopolítica del beneficio. Georgia habría acordado respaldar a la representante emiratí a cambio de contrapartidas económicas o estratégicas. El acercamiento reciente entre Tiflis y Abu Dhabi, que se refleja en inversiones y acuerdos bilaterales, refuerza esta idea. Algunos medios, como The Diplomat in Spain, hablan incluso de un “acuerdo encubierto” que pondría fin al ciclo de Pololikashvili como parte de una jugada de mayor alcance.

Otra posibilidad que resuena con fuerza remite a Moscú. Pololikashvili fue uno de los impulsores de la suspensión de Rusia en ONU Turismo tras la invasión de Ucrania, una medida que aún hoy genera resquemores en el Kremlin. Su intento por continuar en el cargo podría haber reactivado esas tensiones. Aunque no hay evidencias directas, se menciona la posibilidad de presiones sutiles o negociaciones en la sombra para evitar que Rusia enfrente otro mandato hostil.

La tercera lectura se apoya en una cuestión de forma institucional, pero no por ello menor: la resistencia creciente a un tercer mandato. Aunque legalmente no estaba prohibido, muchos Estados miembros veían con malos ojos la reelección indefinida. Ya en 2023, la Asamblea de ONU Turismo había rechazado una propuesta para permitir su continuidad, señal de que el malestar era real. La apuesta por una alternancia en la conducción y una mayor transparencia también habría influido en el cambio de postura de Georgia.

Detrás del retiro de Pololikashvili se cruzan factores personales, intereses nacionales y juegos diplomáticos mayores. La política internacional rara vez se mueve por decisiones unilaterales; más bien responde a pactos, presiones y equilibrios de poder. En este caso, la decisión de Georgia puede leerse como un acto pragmático: cerrar una etapa, evitar fricciones con potencias y, de paso, capitalizar el respaldo a una candidata con respaldo económico y político como Al Nowais.

Lo que está claro es que el turismo global no solo se juega en destinos y cifras, sino también en los pasillos del poder. Y allí, como en cualquier tablero político, las piezas se mueven en silencio mucho antes de que se vea el jaque.