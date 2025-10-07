El VIPClub de Aeroparque amplía su servicio para una mejor experiencia

Desde el 2 de octubre, el VipClub de Aeroparque comenzó a operar las 24 horas, marcando un nuevo hito en la atención al pasajero dentro del Aeropuerto Jorge Newbery. Con esta decisión, Aeropuertos Argentina refuerza su compromiso de brindar un servicio de excelencia, adaptado a los horarios y necesidades de los viajeros que transitan por uno de los aeropuertos más importantes del país.

La ampliación del horario permite equiparar la experiencia del VipClub de Aeroparque con las salas Ezeiza Partidas y Ezeiza Arribos, que ya ofrecían atención continua durante toda la jornada. La medida apunta a fortalecer la oferta premium del sistema aeroportuario argentino, brindando mayor confort, privacidad y eficiencia a quienes eligen este servicio exclusivo.

Comodidad y atención personalizada en el VipClub de Aeroparque

El VipClub de Aeroparque ofrece un entorno elegante y funcional, pensado para que los pasajeros disfruten de un momento de descanso antes o después de sus vuelos. Su diseño combina amplios espacios de relax con áreas privadas, gastronomía de primer nivel y servicios de cortesía que transforman la espera en una experiencia placentera.

Entre las comodidades más destacadas se encuentran las duchas individuales, ideales para quienes llegan de vuelos largos o tienen escalas breves; un menú gourmet con opciones frías y calientes; bebidas premium; y estaciones de trabajo equipadas para quienes desean aprovechar el tiempo de manera productiva.

Además, el servicio incluye controles aeroportuarios integrados, lo que permite agilizar los procesos de embarque y migraciones sin necesidad de realizar largas filas. De este modo, el pasajero disfruta de una atención fluida, eficiente y completamente personalizada.

El modelo VipClub de Ezeiza como referencia de excelencia

La extensión del horario del VipClub de Aeroparque replica el modelo de servicio implementado en las salas de Ezeiza Partidas y Ezeiza Arribos, ambas también operativas las 24 horas. Estos espacios son reconocidos por su atención personalizada, su diseño contemporáneo y la oferta gastronómica de categoría internacional.

En Ezeiza, los socios del VipClub pueden acceder a beneficios adicionales, como traslados privados a la terminal, áreas de descanso con vista a las pistas, duchas con amenities premium y un servicio de fast track que reduce los tiempos de espera en migraciones y seguridad. Esta experiencia integral busca garantizar que cada etapa del viaje —desde el check-in hasta el embarque— sea sinónimo de confort y exclusividad.

Aeropuertos Argentina apuesta a la mejora continua

Con la ampliación del horario del VipClub de Aeroparque, Aeropuertos Argentina da un paso más en su estrategia de mejorar la experiencia del pasajero a través de servicios diferenciales y de alto estándar. Esta apuesta por la hospitalidad aeroportuaria responde a las nuevas demandas del viajero moderno, que prioriza la comodidad, la eficiencia y el bienestar durante todo su trayecto.

Así, tanto en Aeroparque como en Ezeiza, el VipClub se consolida como una marca distintiva dentro del ecosistema aeroportuario nacional, ofreciendo espacios diseñados para quienes buscan una experiencia de viaje premium, con atención personalizada y el máximo nivel de confort las 24 horas del día.