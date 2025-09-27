Durante la jornada 1 de la Feria Internacional de Turismo, distintas exposiciones y charlas se fueron realizando. Entre ellas, el turismo deportivo tuvo su espacio dentro del stand de la Secretaría de Turismo, Ambiente y Deportes. Allí, Santa Fe, Neuquén, Jujuy y San Luis dieron a conocer las novedades que tendrán para los próximos meses, un segmento en auge que busca posicionarse en temporada baja.

Santa Fe dio a conocer uno de los eventos más importantes en materia deportiva: los Juegos Sudamericanos 2025. Con Rosario, Rafaela y Santa Fe (capital) como sedes centrales del evento, Marcela Aeberhard, secretaria de Turismo de la provincia, destacó el impacto positivo, tanto para la industria como para la economía local. “Vamos a tener más de 2 millones de espectadores, con más de un millón y medio de personas en fan fest durante los 15 días”, comentó Aeberhard.

A su vez, valoró que el evento, que va a involucrar a más de 30 deportes, se expanda en distintos puntos de la provincia, con inversiones y con un ingreso económico alto. “En materia económica, tenemos un impacto proyectado de 402.000.000.000 pesos, que se distribuye en alojamiento, gastos de turistas y pernoctes, así como en los de excursionistas y no residentes. Por día, se espera un movimiento de 22.340.000 pesos”.

Villa La Angostura también tendrá lo suyo. Siendo la Capital Nacional de la Montaña, Ignacio Robert, secretario de Turismo de la localidad, hizo énfasis en la cantidad de eventos que se realizarán en los próximos meses, en los que el trail running será la principal atracción. “Todos los eventos que tenemos tienen gestión ambiental”, expresó Robert.

Dentro del calendario deportivo que tendrá la localidad turística se destacaron algunas competencias centrales: el Gran Fondo de los Siete Lagos, 1000 Millas Sports, Asics K42, El Cruce, La Misión, Desafío Arrayanes y el Campeonato Argentino J24.

Jujuy y San Luis también alzaron las banderas del running en la montaña para incrementar los niveles de turismo deportivo. La provincia del norte, con Maimará como sede, presentó su carrera en la provincia, posicionándola como un destino especial para este tipo de actividades. “Nuestros senderos tienen más de 600 años. Todo está ambientado en la cultura y tenemos muchas expectativas”, explicó Luis Zerda, secretario de Turismo de la localidad.

Por último, Juan Álvarez Pinto, ministro de Turismo y Cultura de San Luis, presentó la tercera edición del Ultra Trail Running en Merlo. “Durante la segunda edición tuvimos alrededor de 3.000 competidores. Como los competidores suelen quedarse más de tres días, genera un movimiento interesante para el desarrollo turístico de la localidad. Esperamos contar con la misma cantidad de corredores”, cerró.