Posicionar al turismo en la mesa chica de las industrias pareciera ser el nuevo camino dentro del Poder Ejecutivo. Hace algunas semanas, en la Asamblea del Consejo Federal de Turismo en San Juan, Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, expuso acerca de la necesidad de instalar al sector en las mesas productivas y decisivas del país. ¿Qué chances hay de que suceda?

Haciendo hincapié en los logros de la gestión, el funcionario repasó una ambiciosa agenda que estuvo enfocada en varios puntos. Por un lado, la de potenciar el turismo interno luego de oficializar el feriado del 10 de octubre. A su vez, también hizo énfasis en la captación de divisas y la defensa estadística del sector, dando un contexto en el que se encuentra posicionado actualmente.

Entre los logros, también mencionó el acuerdo clave con el Banco Nación: tras dialogar con la presidenta de la Cámara Argentina de Turismo (CAT) y el presidente del Banco Nación, Daniel Tillard, se decidió implementar programas de financiamiento para los más de 15 millones de usuarios del banco y financiar pasajes aéreos, hotelería, gastronomía, alquiler de autos, balnearios, micros de larga distancia y productos regionales.

A su vez, Scioli enfatizó en que el turismo ha sido declarado una actividad estratégica y cuenta con el apoyo de todas las áreas del gobierno, entre las cuales mencionó la intensa coordinación con otros organismos, incluyendo transporte: para la planificación de promociones en vuelos, trenes y micros; e incluso AFIP: en el marco de las reformas fiscales, la implementación del IVA diferenciado para darle más competitividad al sector.

Sin embargo, entre todo su discurso, puntualizó en un tema que podría meter al turismo en un lugar de privilegio y de fuerte consideración en la industria nacional. Tras mencionar la vuelta del Programa "Promover", donde se apunta a potenciar las campañas promocionales de los municipios, enfocándose en el verano y los fines de semana largos, Scioli planteó una futura petición fuerte para la industria.

“El turismo tiene que estar sentado en la mesa del G6. Está la Cámara de la Construcción, la Bolsa de Comercio, la Unión Industrial, está el campo. Hay países que van en camino al tener el 20% del Producto Bruto Interno (PBI). ¿Y cuánto representa el turismo a ese producto bruto? Estoy seguro de que está alrededor del 10%. ¿Por qué no tiene que estar allí?”, afirmó el Secretario sobre esta inclusión.

El grupo que mueve las industrias más importantes del país

Conformada por integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), la Asociación de Bancos de la Argentina (Adeba), la Cámara Argentina de Comercio y los Servicios (CAC), la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), la Sociedad Rural Argentina (SRA) y la Bolsa de Comercio de Buenos Aires (BCBA). Todas estas organizaciones representan la gran masa empresarial del país, impartiendo una voz pesada en las decisiones del Poder Ejecutivo.

Su objetivo es representar los intereses de la gran industria, el comercio, el campo y la banca, ejerciendo presión para implementar políticas económicas que favorecieran a sus sectores. Esta alianza se convirtió en un actor clave en el escenario político y económico argentino, dialogando con los diferentes gobiernos de turno, reflejando la necesidad del sector privado de organizarse para tener una voz unificada y de mayor peso.

“Personalmente, voy a hablar con cada uno de los presidentes de estas entidades para que el sector esté en los grandes temas de la Argentina”, fueron las palabras de Scioli. Ante esto, Mensajero decidió profundizar en la posible integración de la Cámara Argentina de Turismo a este grupo. De concretarse, Laura Teruel, actual presidenta del organismo, sería la primera mujer en la mesa chica nacional.

De esta manera, se consultó a fuentes cercanas a algunos de los miembros del G6 y la mayoría de los consultados le expresaron su asombro ante esta posibilidad y la falta de entendimiento acerca de un pedido de incorporación. Incluso, una fuente integrante del G6 remarcó: “No, no creo que haya ninguna posibilidad de que la Cámara de Turismo se una al Grupo de los 6, es un grupo consolidado hace muchísimos años y no creo que haya ninguna posibilidad”.