El crecimiento de la conectividad aérea en Argentina cobra impulso desde múltiples frentes. Si bien el foco suele estar en los vuelos de cabotaje e internacionales, las rutas interprovinciales que van hacia destinos no convencionales se consolidan como un pilar estratégico.

En este contexto, Humming Airways, una de las recientes apariciones en el sector, anunció que incorporará conectividad en Entre Ríos, además de Santa Fe, Córdoba y Provincia de Buenos Aires, con Villa Gesell como flamante actor, siendo un motor importante para estas localidades.

Las largas distancias en puntos cercanos y la necesidad de ir y volver en un tiempo menor se vuelven una necesidad de las nuevas épocas. Ante este panorama, la posibilidad de estar enlazados mediante una línea aérea se ha vuelto una alternativa tanto para los residentes como para el sector corporativo logrando ser este último uno de los más beneficiados producto de la rapidez que se gana en las reuniones de negocios.

A su vez, los destinos se han destacado como parte de esta nueva ola de servicios aéreos. Con esto, Mensajero conversó con las autoridades de Venado Tuerto y Tandil, quienes explicaron los puntos más influyentes desde el arribo de la aerolínea a la localidad y cómo fue el impacto en el incremento de los vuelos de negocios en los últimos seis meses del año.

Tandil busca expandirse gracias a los nuevos enlaces de Humming Airways

Disponer de rutas y frecuencias aéreas es uno de los objetivos de un destino turístico como Tandil. Por eso, la integración que tuvo la ciudad con la llegada de Humming la ubicó entre las primeras de una lista de futuras localidades con signos positivos para crecer. Bruno Cerone, presidente de la Cámara Empresaria local, dialogó con Mensajero sobre este punto y resaltó la importancia del aeropuerto para acciones futuras.

“Desde la Cámara Empresaria, creemos que es fundamental que Tandil tenga una vía de comunicación con Buenos Aires. Es una ciudad que tuvo un fuerte desarrollo en el rubro tecnológico con compañías como Globant. Sin embargo, siempre nos costó tener una conexión aérea con la Capital Federal después de los fracasos que tuvimos en 2016", afirmó Cerone.

Actualmente, Tandil tiene un servicio semanal a Aeroparque a bordo del Fairchild Metroliner, con capacidad para 19 pasajeros. “De forma estratégica, esto nos permite pensar a nuestra ciudad con otro panorama en materia de inversiones, y que el sector empresarial pueda posicionarse de una manera diferente. El mundo corporativo se mueve en avión, por lo que esto nos abre nuevas puertas”, subrayó.

A su vez, el presidente de la Cámara Empresaria enfatizó la importancia de tener un puente aéreo con la Ciudad de Buenos Aires. "Si bien estamos buscando ampliar la cantidad de frecuencias, esto permite que alguien que piense en invertir en nuestra ciudad lo pueda hacer sin problemas, teniendo un flujo de viajes constante".

A pesar de ser una ciudad con 150.000 habitantes, la mentalidad de los residentes es todavía un tema a trabajar. Cerone confirmó que muchos aún prefieren viajar vía terrestre. "Hay una cuestión en la idiosincrasia del tandilense de hacer todo por ruta. Pensar en volar todavía no está en nuestra cabeza. Sin embargo, como puntapié inicial, es muy interesante, ya que apuestan a tener un flujo mayor de pasajeros", expresó.

Y concluyó: “Tandil posee las condiciones necesarias para atraer otras aerolíneas. Considerando el estado de la Ruta 3, que es nuestra única conexión directa con CABA, podemos pensar en esta opción de cara al futuro”.

Venado Tuerto: conexión interprovincial y una puerta al turismo MICE

Otro de los destinos que busca posicionarse en el mapa turístico es Venado Tuerto. Como una de las localidades más influyentes del sur de Santa Fe, la posibilidad de expandir su oferta turística es uno de sus principales objetivos. Para ello, Claudia Rosenthal, directora de Turismo de la región Sur, se sumó a la conversación con Mensajero y analizó la influencia de la empresa y el perfil del pasajero que arriba a la ciudad.

“El perfil es netamente corporativo. Son empresarios y comerciantes quienes acaparan la mayor cantidad de viajes a nuestra localidad. Más abajo, existe una pequeña porción de residentes que optan por esta modalidad", afirmó Rosenthal. No obstante, destacó uno de los principales motivos por los que el servicio de Humming Airways es clave para estar vinculado con otros lugares más allá de Buenos Aires.

“Nosotros no contamos, desde Santa Fe, con aviones que conecten directamente con Córdoba. Esto es sumamente importante para nosotros porque nos facilita una conexión interprovincial clave para nuestro desarrollo turístico y comercial”, comentó la directora, dejando en claro la gran oportunidad que esto representa para la principal ciudad del sur de la provincia.

“La labor de Humming Airways sienta las bases a futuro. Después de Rosario, la ciudad más importante del sur es Venado. Con este servicio, estamos posicionándola como una localidad estratégica para el turismo de eventos y reuniones (MICE), donde también se prevé un plan de inversiones hoteleras. Ahí, el impacto será mucho más directo del que tenemos actualmente”, subrayó la directora de turismo santafesino.

Por último, Rosenthal valoró esta situación como única para la provincia, logrando ser una alternativa por fuera de Rosario. “Estos enlaces corporativos son únicos a nivel provincial. Hemos hecho gestiones para implementarlos en otras partes y no hemos podido. Queremos sumar alternativas a lo que puede generar Rosario. Existe Rafaela como otra opción, pero la ubicación de Venado Tuerto es estratégica”, cerró.