Ion Vilcu, Director, Affiliate Members and Public-Private Collaboration Department de Onu Turismo, fue el primer orador dentro de la jornada de charlas. En particular, se refirió a la importancia del turismo deportivo y sus números correspondientes.

El representante de la ONU Turismo señaló que el turismo mundial está viviendo una etapa de gran dinámica y que este crecimiento no es una vuelta a lo simple, ni al business as usual, ya que las crisis inducen grandes cambios estructurales.

“El turismo deportivo se ha convertido no solamente en un segmento de mayor crecimiento, sino en una estrella, para ponerlo así, para destinos de todos los tamaños y perfiles. Es un ámbito que permite desestacionalizar el turismo”, analizó.

Asimismo, puntualizó en que las últimas estadísticas del turismo mundial, después del primer trimestre de 2025, muestran un crecimiento sostenido que continúa. Se situó un 5 % por encima del mismo periodo de 2024 y un 3 % por encima de los niveles prepandemia en número de turistas y llegadas internacionales.

Además, indicó que los ingresos generados a nivel global por el sector turismo estuvieron en nivel récord en 2024 y este crecimiento se ha consolidado en lo que va de 2025.

En lo que tiene que ver con el turismo deportivo, remarcó que representan el 10 % del gasto turístico a nivel mundial; y que las estimaciones de crecimiento para este sector son "espectaculares", con algo entre 17 % y 18 % en promedio de perspectivas de crecimiento entre 2030-2032. “Es un mercado de calidad que atrae flujos de turistas que pernoctan más y gastan más”, detalló.

Sobre el patrocinio deportivo, comentó que ha tenido una evolución “extraordinaria y espectacular”, ya que los volúmenes de inversión en patrocinio deportivo son "impresionantes", estimados en 57.000 millones de dólares en 2023 y se prevé que crezca en un 50 % en los próximos años, llegando a 87.000 millones de dólares hacia 2030.

Para cerrar, comentó que según la consultora Nilsen, el 78 % de los consumidores asocian positivamente a los patrocinadores deportivos con valores de calidad, innovación y compromiso con la comunidad local.

Luego de esta presentación comenzaron las charlas. La primera fue la de Regionalización Del Turismo de Montaña, que tuvo como disertantes a Erwin Martínez, miembro co-fundador de ONG Entre Lengas, de Chile (que estuvo de manera virtual); y Patricia Breuer Moreno, cofundadora de Mujeres a la Cumbre, Investigadora del Grupo de Ambientes Extremos, Centro C+ Universidad del Desarrollo, Chile. A su vez, contó con la moderación de Alejandro Apaolaza, Secretario de Turismo San Martín de los Andes.

En este marco, Martínez, desde Valdivia, se enfocó en la consolidación de un corredor binacional entre Chile y Argentina. Con más de diez años de trabajo en torno a la montaña.

A su vez, destacó el evento "Montaña de Lengas", que este año celebra su novena edición, como una plataforma fundamental para articular este "sueño binacional" y fomentar la conexión transfronteriza. Este encuentro no solo simboliza la unión con banderas flameando, sino que busca convertir el corredor en algo "sustancial", promoviendo articulaciones público-privadas para soñar y actuar en conjunto sobre el potencial de la montaña. Una línea de trabajo central es la formación y capacitación para un acceso responsable a la montaña, dirigido tanto a niños como a adultos. El objetivo es que los usuarios adquieran conciencia y responsabilidad, en lugar de acceder de forma fortuita.

Martínez compartió ejemplos de trabajo social de la ONG "Gente Lenga" en la Región de Los Ríos de Chile, que lleva más de ocho años desarrollando experiencias inclusivas para estudiantes de colegios rurales. Estas iniciativas permiten a los niños acceder a la montaña, conocer la nieve, la flora y fauna local, y aprender sobre el cuidado del medio ambiente y la importancia de "no dejar rastro". Para muchos de estos estudiantes, es su primera oportunidad de vivir tales experiencias, ya que sus recursos económicos no les permitirían hacerlo de otra manera.Además del acceso físico, la ONG ha descubierto la importancia de otras formas de acercamiento a la montaña. Martínez reconoció que, aunque inicialmente creía que la única forma de valorar la montaña era llevándolos a ella, hoy entienden que muchas personas pueden descubrir, valorar y sentir lo que ofrece el entorno montañoso a través de medios como podcasts, redes sociales o imágenes, incluso si nunca llegan a visitarla in situ. Esta nueva perspectiva busca "romper barreras" en la comunicación y valoración de la montaña.Un punto crucial es la necesidad de que la montaña "salga en el radar de los medios", ganando visibilidad junto a otros temas como el deporte, para generar conciencia sobre el valor de los bosques, las montañas y todo lo que converge en estos espacios. Como un hito significativo en la promoción del corredor binacional, Martínez relató una navegación en kayak por los lagos Laar y Pirihueico. Esta travesía, cargada de "mucha ilusión", representó un esfuerzo por dar fuerza a la conexión binacional, rememorando los esfuerzos históricos por establecer este paso fronterizo. La llegada al lado argentino, donde esperaban amigos de San Martín y ondeaban las banderas chilena y argentina, fue un "hito sumamente fuerte, conciso y potente" que trascendió lo deportivo para convertirse en un símbolo cultural de unión. La charla concluyó con una invitación abierta al seminario internacional y actividades de la novena edición del evento "Montaña Binacional Entre Lengas", que se llevará a cabo el próximo viernes. El objetivo es seguir construyendo puentes, vinculando voluntades públicas y privadas, y demostrando que los límites geográficos son solo eso, mientras que las acciones conjuntas pueden trascender en el tiempo para el beneficio de todos.

Como cierre a esta primera etapa, se realizó otra charla, pero esta destinada a las Mujeres en la Montaña. Allí disertaron Popi Spagnuoli, miembro de Mujeres a la Cumbre, de Mendoza; María Alejandra “Laly” Ulehla; quien alcanzó las siete cumbres más altas del mundo; Paula Carro, guía de Montaña de AAGM; y Francisca Vargas y Yanela Rodríguez equipo Titanas.

Desde Mujeres a la Cumbre compartieron un inspirador relato sobre el papel de la mujer en el turismo de montaña sostenible y la visibilización de su fuerza a nivel global. La iniciativa surgió de una red mundial de mujeres de montaña, cofundada con otras siete organizaciones, que se conectaron durante la pandemia, buscando apoyar a comunidades y mujeres que realizan esfuerzos similares de manera formal e informal en diversos países. La presentación destacó un proyecto de investigación social sobre mujeres y montañas llevado a cabo en 2022 y 2023. Este estudio, financiado por la Alianza de las Montañas, se implementó en ocho países: Argentina, Bolivia, Nepal, Kenia, Tanzania, Kirguistán, Italia y China. Su objetivo principal fue mapear los desafíos, fortalezas y oportunidades de las mujeres de montaña en sus territorios, especialmente a raíz de la pandemia, aprovechando el patrimonio natural y cultural local. Se entrevistaron dos grupos principales: mujeres trabajadoras de montaña (campesinas, artesanas, agricultoras, pastoras de llamas y cabras) que residen permanentemente en estos entornos, y profesionales de montaña (guías, instructoras de esquí, refugieras, campamenteras). La metodología participativa incluyó intérpretes y guías locales, muchas de las cuales eran también investigadoras, con perfiles diversos que iban desde guías de trekking hasta profesionales en turismo sostenible y guías de montaña, no siempre provenientes de la academia. La investigación resaltó testimonios conmovedores, como el de una mujer en Nepal que, por primera vez, se sintió considerada como investigadora y facilitadora en un proyecto, más allá de su rol habitual de guía en terreno. Este proyecto se realizó durante el Año Internacional de las Mujeres 2022, cuyo lema de las Naciones Unidas fue "Las mujeres mueven montañas".

A partir de esta investigación, se generaron dos publicaciones (disponibles en inglés) y materiales de divulgación, incluyendo seis videos y un tráiler, que buscan mostrar las voces, la resiliencia y el poder colectivo de estas mujeres, así como la necesidad de trabajar en red. Un hito clave derivado de este proyecto fue la primera expedición de mujeres de montaña del mundo al Aconcagua, realizada en febrero de 2023. Fue una iniciativa autogestionada que reunió a 15 mujeres de Chile, Bolivia, Argentina, Italia y Nepal. El objetivo principal fue encontrarse físicamente, visibilizar la fuerza de la mujer en la montaña a nivel internacional y reunir a mujeres de diferentes orígenes y culturas para compartir sus formas de trabajar en el entorno montañoso. La expedición enfrentó desafíos logísticos, como la complicada gestión de visas para participantes internacionales, pero logró su objetivo, contando con el apoyo de empresas especializadas en el Aconcagua. La charla concluyó reafirmando el compromiso de seguir mostrando las voces de estas mujeres y la importancia de su trabajo conectado en red para el desarrollo sostenible de los territorios de montaña.