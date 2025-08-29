El mundo de la montaña y la nieve se da cita en San Martín de los Andes: seguí el minuto a minuto
El destino neuquino recibe a especialistas nacionales e internacionales del segmento en el Centro de Convenciones del Hotel Le Village. No pierdas la cobertura en vivo.
Cerca de las 9:30 de la mañana del viernes comenzó el acto de apertura, primero con la entonación con el Himno Nacional y luego el Himno del Neuquén.
Luego, el primero en tomar la palabra para dar inicio al encuentro fue Ion Vilcu, Director, Affiliate Members and Public-Private Collaboration Department de Onu Turismo. El ejecutivo destacó que esta conferencia está en línea con lo que están haciendo a nivel global desde la organización. “Reitero el compromiso firme de seguir apoyando este tipo de actividades desde la institución”, aseguró.
Durante toda la jornada de hoy, 29 de agosto, San Martín de los Andes será anfitriona de la Segunda Conferencia & Expo de Montaña y Nieve de las Américas. Un punto a tener en cuenta es que este encuentro tiene su sede base en Andorra, donde se convirtió en un clásico evento del segmento y hace algunos años se consiguió que llegue a nuestro país. La primera edición se realizó en 2023 y hoy, dos años después-tal estaba acordado- regresa a la ciudad neuquina.