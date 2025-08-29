Cerca de las 9:30 de la mañana del viernes comenzó el acto de apertura, primero con la entonación con el Himno Nacional y luego el Himno del Neuquén.

Luego, el primero en tomar la palabra para dar inicio al encuentro fue Ion Vilcu, Director, Affiliate Members and Public-Private Collaboration Department de Onu Turismo. El ejecutivo destacó que esta conferencia está en línea con lo que están haciendo a nivel global desde la organización. “Reitero el compromiso firme de seguir apoyando este tipo de actividades desde la institución”, aseguró.