Desde hace años, el sector busca que se haga una separación de los ítems que componen la Cuenta Turismo del Banco Central y el pasado viernes se dio el primer paso. La entidad publicó el Informe de la Evolución del Mercado de Cambios y Balance Cambiario, más conocido como MULC, correspondiente a julio de 2025. De esta manera, el sector está ante una estimación más precisa sobre los egresos e ingreso que tiene el turismo en Argentina.

Así es que Daniel Scioli, secretario de Turismo, Ambiente y Deportes de la Nación, el principal impulsor de este cambio, lo celebró en sus redes sociales.

Los datos de la Cuenta Turismo del Banco Central

Según detalló el informe del BCRA, en julio de 2025, la cuenta de servicios registró un déficit de 928 millones de dólares, de los cuales 817 millones de dólares correspondieron a egresos netos por "consumos de bienes y servicios pagados con tarjetas, viajes y pasajes". De esta total, y ahí viene el nuevo detalle, los egresos netos correspondientes a viajes y pasajes fueron de 728 millones de dólares.

Por su parte, y en relación con los turistas que ingresaron al país, los ingresos brutos por turismo receptivo (viajes y pasajes) totalizaron 229 millones de dólares en julio de 2025. “Esto permite separar al turismo de otras transacciones como e-commerce o suscripciones digitales, que distorsionaban la balanza de viajes. Ahora tenemos un dato más limpio y representativo del turismo real”, dijo Scioli en su cuenta de X apenas salió el informe.

Incluso, y con total efusividad luego de haber conseguido un nuevo logro en su gestión, afirmó que los números que se utilizaban para medir los datos estaban mal. “Los números son contundentes: la salida de dólares por turismo emisivo es un 20 % menor a lo que se creía. Se cumple así un reclamo histórico del sector y se sinceran las cuentas del turismo”, cerró el funcionario.