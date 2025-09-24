En estas últimas horas, la agenda periodística se basó en las intensas reuniones que tuvo el Poder Ejecutivo en Estados Unidos. Con signos positivos tras el apoyo de Donald Trump, presidente de ese país, la banca del Banco Mundial también fue otro de los puntos positivos en su gira norteamericana, en donde se confirmó un ingreso de 4000 millones de dólares a las arcas argentinas. Sin embargo, esta situación también tocó las líneas del turismo.

A través de un posteo en su cuenta de X, Luis Caputo, ministro de Economía, fue el encargado de sumar a la industria turística dentro de los motores clave de Argentina. “El paquete se enfocará en motores clave de competitividad: desbloquear la minería y los minerales críticos; impulsar el turismo como fuente de empleo y de desarrollo local; expandir el acceso a la energía; y fortalecer las cadenas de suministro y el financiamiento para pymes”, expresó Caputo.

“Este paso avanza en el paquete de apoyo de 12.000 millones de dólares del Grupo del Banco Mundial anunciado en abril y refleja una fuerte confianza en los esfuerzos del gobierno para modernizar la economía, llevar a cabo reformas estructurales, atraer inversión privada y crear empleos. Todas las operaciones propuestas están sujetas a la aprobación de la Junta de Directores Ejecutivos del Banco Mundial”, subrayó el ministro luego de lo conseguido.

“El Grupo del Banco Mundial anunció hoy que está acelerando el apoyo a Argentina, combinando financiamiento del sector público con inversión y movilización del sector privado para desplegar hasta 4.000 millones de dólares en los próximos meses en apoyo al camino de reformas del país y su agenda de crecimiento a largo plazo”, cerró.

El apoyo de Daniel Scioli tras los anuncios económicos en Estados Unidos

Luego del posteo que hizo el ministro, uno de los primeros que valorizó el anuncio fue el secretario de Turismo, Ambiente y Deportes. También en su cuenta de X, destacó el trabajo conseguido: “¡Viva el turismo! Vamos por una Argentina grande y próspera”, fueron las palabras del funcionario. Una bocanada de aire fresco luego de una temporada desafiante y con la Feria Internacional de Turismo a la vuelta de la esquina.