No solamente el anuncio del feriado de octubre fue la única noticia fuerte que lanzó Daniel Scioli, durante la apertura de Hotelga 2025 sino que hubo más. Directamente apuntado con los profesionales del sector, el funcionario confirmó que se está trabajando para aplicar líneas de financiamiento para las agencias de viajes. Un tema que viene sucediendo en otras áreas de la industria y que se vuelca de lleno en el turismo.

Fueron varios los temas que tocó Scioli durante la presentación del mayor evento hotelero y gastronómico. Sin embargo, este último acaparó la atención de los oyentes. “En un trabajo en conjunto con Andrés Deyá, presidente de la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, estamos trabajando para conseguir líneas de crédito para las agencias de viajes”, afirmó Scioli.

“Así como las agencias de automóviles están batiendo récords de venta, llame a Daniel Tillard, presidente del Banco Nación y el día lunes, tendremos una reunión con el presidente del Banco Nación para implementar líneas de crédito para los profesionales del sector con el objetivo de promover y hacer mucho más accesible el turismo interno. No tengo la menor duda de que esto va a ayudar a movilizar el turismo”, comentó Scioli sobre el tema.

Reunión el próximo lunes para afinar detalles

Teniendo en cuenta que todavía sigue siendo un tema a tratar, este lunes será la primera reunión que tendrán ambas partes para ir afinando detalles y beneficiar a los agentes de viajes. Así como comentó Scioli, en este encuentro estarán presentes autoridades como María Laura Teruel, actual presidenta de la Cámara Argentina de Turismo.