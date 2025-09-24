Mejorar los índices del turismo interno y receptivo es uno de los principales objetivos que se plantean en varias provincias de Argentina. Buenos Aires ya comenzó con el trabajo. De esta manera, el Gobierno presentó el Programa de Mejora Continua del Turismo Bonaerense, que tendrá el objetivo de reforzar el desarrollo del sector a través de herramientas y estadísticas, con una articulación de universidades y políticas públicas.

En este marco, Soledad Martínez, subsecretaria de Turismo de Provincia de Buenos Aires, conversó con Mensajero sobre el lineamiento que tendrá este programa. “Buscamos tener indicadores propios. Teníamos solamente a Aubasa como la única fuente de información fidedigna y certera; después, los relevamientos propios, municipio por municipio, en relación con la ocupación hotelera”, comentó Martínez, quien puntualizó los puntos en los que se hará énfasis.

“Nos interesa fundamentalmente lo vinculado al gasto y al impacto económico. No solamente en temporada o en fines de semana largos, sino todo lo que moviliza la economía, como, por ejemplo, lo que se genera a partir de las fiestas populares”, resaltó Martínez. A su vez, remarcó cuál será la metodología que se implementará para conocer los números reales que genera este tipo de turismo.

En esta línea, explicó que están trabajando con georreferencias y geolocalización a través de Big Data, aportado por una de las empresas telefónicas que están en nuestro país. "A partir del cruce de la ubicación de los celulares pudimos ver, por ejemplo, en el último verano, de dónde venían los turistas. Observamos las variables que nos daban desde los municipios y vimos el impacto que se genera y cuánto gasta cada segmento”, detalló.

Por su parte, también confirmó que se trabajará en conjunto con una de las áreas de la cúpula ministerial. “El observatorio será nuestro, en conjunto con el área del Ministerio de Hacienda provincial. Asi todos los datos recolectados serán propios”, subrayó.

Para cerrar, comentó que van a hacer un desarrollo con el Banco Provincia para armar un indicador de gasto propio de acuerdo con los registros en tarjetas de crédito, débito y Cuenta DNI.