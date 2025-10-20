El servicio de rampas sigue adquiriendo empresas. Al igual que pasó con Jet Handling FBO S.A., este lunes se sumó otra a la lista. En el marco de la política de desregulación y apertura del sector aerocomercial, el Gobierno nacional autorizó a la empresa Swissport Argentina S.A. a prestar servicios aeroportuarios operacionales en tierra y de rampa en general en 37 aeropuertos de todo el país.

La medida se formalizó a través de la Disposición 36/2025 de la Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía, dando un primer paso para la operatividad de la compañía en Argentina. Según informaron desde la Secretaría de Transporte, esta nueva habilitación busca "fortalecer la oferta de servicios aeroportuarios en todo el país", promoviendo la competencia, mejorando la calidad de los servicios y la eficiencia en la operación.

Impacto en la conectividad nacional

La llegada de un nuevo actor al mercado de servicios aeroportuarios tendrá un alcance federal, ya que la autorización abarca a 37 terminales aéreas. Entre ellas se encuentran Aeroparque, Rosario, San Carlos de Bariloche, Córdoba, Mendoza, Salta, Tucumán, Comodoro Rivadavia y Ushuaia, cubriendo así las principales ciudades y destinos turísticos.

La Secretaría de Transporte destacó que la incorporación de estas empresas consolida la apertura aerocomercial y el crecimiento del sector aéreo, "mejorando la conectividad, ampliando la oferta de vuelos y elevando la calidad de los servicios para pasajeros y aerolíneas". Además, señalaron que proveer a las compañías aéreas de más herramientas para operar en cielo y tierra generará un consecuente incremento del turismo y la economía.

Una más a la lista de empresas de rampas

Swissport, uno de los mayores proveedores de servicios de rampa a nivel mundial, se convierte así en la octava empresa autorizada a operar este tipo de servicios en el país. Se suma a otras compañías ya habilitadas como Global Protection Service S.A., Fly Seg, Air Class Cargo, Handyway Cargo S.A., Escalum Investment S.A., MNZS S.A. y Jet Handling FBO S.A.

La autorización permite a Swissport ofrecer un amplio abanico de servicios de operaciones en tierra, esenciales para el funcionamiento de las aerolíneas, incluyendo la carga y descarga de equipaje, servicios de señalero y el remolque de aeronaves.