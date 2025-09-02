El Gobierno anunció una reconfiguración del Puerto Buenos Aires con el objetivo de modernizar su infraestructura, potenciar la logística de cargas y consolidar el turismo de cruceros como motor económico.

Esta nueva reestructuración se conoció en el decreto 602/2025 donde se le otorgó a la Agencia Nacional de Puertos y Navegación la calidad de concedente de las terminales 1, 2, 3 y 4 con un nuevo esquema delimitación de aéreas y se convocó a Iniciativa Privada para desarrollar una terminal de cruceros y un área turística y comercial en los espigones 4 y 5.

En el plano operativo, las terminales 1, 2 y 3 quedarán destinadas a la logística internacional, mientras que los espigones 4 y 5 se reservarán para actividades turísticas y comerciales. Con esta decisión, esperan “optimizará la prestación de ambos servicios, asegurando de este modo el buen desempeño y una mejora de la competitividad del puerto a nivel nacional y regional”.

La iniciativa contempla obras de modernización de muelles y accesos, con la meta de operar buques de hasta 366 metros de eslora, 52 metros de manga y capacidad para 14.000 TEU, en línea con los estándares de los puertos del Atlántico sudamericano.

De esta manera, el oficialismo apuesta a la inversión privada para simplificar procesos y dinamizar la infraestructura, integrando de manera más directa al Puerto con la Ciudad de Buenos Aires. A su vez, esperan que este rediseño escale a un modelo urbano-portuario moderno, donde los espacios de carga y los de pasajeros convivan de forma ordenada, tal como ocurre en los principales destinos turísticos del mundo