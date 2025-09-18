El gobernador de La Rioja dio un paso más para incentivar el turismo interno
El funcionario provincial encabezó el lanzamiento de Movete por La Rioja con Chachos, el previaje local que reintegrará hasta el 50% de los consumos turísticos.
La Rioja dio luz verde a su Previaje. Con el objetivo de ser fomentar el turismo interno y mejorar la economía local, la provincia dio a conocer las novedades que tendrá el programa, bajo el nombre Movete por La Rioja con Chachos. Durante el acto inaugural, el gobernador Ricardo Quintela dio detalles de lo que tendrá el plan turístico, como así también su visión sobre la situación actual del país.
“La gente que tiene recursos se va a hacer turismo al exterior, se llevan los dólares de la República Argentina. Nos quedamos sin dólares los argentinos y lo gastan en otro lado. El turismo interno, al no estar incentivado, al no estar promovido y al estar en desventaja comparativa con el resto, no puede mantenerse. Estamos fundidos", lamentó, al respecto Quintela.
“Nosotros queremos que haya muchísimos más trabajadores. Si no se cuida la industria nacional, si no se protege el trabajo nacional, si no se protegen nuestros comerciantes, empresarios, industriales, sectores agropecuarios, los sectores hidrocarburíferos, los sectores mineros, va a ser muy difícil que la Argentina salga adelante, muy difícil”, cerró el gobernador riojano en el acto inaugural.
Puntos a tener en cuenta para acceder al Previaje de La Rioja
- El programa Previaje Riojano ofrece un beneficio de reintegro del 50% de los gastos turísticos, con un tope de hasta $150.000 por factura, para ser utilizado como "Chachos". Este programa está dirigido a quienes visiten La Rioja y a los residentes que exploren la provincia.
- Para acceder, es necesario contratar alojamiento (mínimo de 2 noches) o excursiones/paquetes con prestadores adheridos. El primer paso es reservar y pagar el servicio, solicitando una factura a nombre del cliente, con su DNI y la leyenda "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos".
- Una vez obtenida la factura, el siguiente paso es presentarla junto con el DNI en un Punto de Canje. Los "Chachos" recibidos pueden gastarse en restaurantes, bodegas, agencias de viajes, alojamientos y comercios adheridos.
- El programa tiene vigencia desde el 27 de septiembre hasta el 27 de diciembre de 2025. Los Puntos de Canje serán informados el 27 de septiembre de 2025. Para obtener más detalles y consultar los comercios participantes, se puede visitar el sitio web oficial.