La Rioja dio luz verde a su Previaje. Con el objetivo de ser fomentar el turismo interno y mejorar la economía local, la provincia dio a conocer las novedades que tendrá el programa, bajo el nombre Movete por La Rioja con Chachos. Durante el acto inaugural, el gobernador Ricardo Quintela dio detalles de lo que tendrá el plan turístico, como así también su visión sobre la situación actual del país.

“La gente que tiene recursos se va a hacer turismo al exterior, se llevan los dólares de la República Argentina. Nos quedamos sin dólares los argentinos y lo gastan en otro lado. El turismo interno, al no estar incentivado, al no estar promovido y al estar en desventaja comparativa con el resto, no puede mantenerse. Estamos fundidos", lamentó, al respecto Quintela.

“Nosotros queremos que haya muchísimos más trabajadores. Si no se cuida la industria nacional, si no se protege el trabajo nacional, si no se protegen nuestros comerciantes, empresarios, industriales, sectores agropecuarios, los sectores hidrocarburíferos, los sectores mineros, va a ser muy difícil que la Argentina salga adelante, muy difícil”, cerró el gobernador riojano en el acto inaugural.

Puntos a tener en cuenta para acceder al Previaje de La Rioja

El programa Previaje Riojano ofrece un beneficio de reintegro del 50% de los gastos turísticos, con un tope de hasta $150.000 por factura, para ser utilizado como "Chachos". Este programa está dirigido a quienes visiten La Rioja y a los residentes que exploren la provincia.

Para acceder, es necesario contratar alojamiento (mínimo de 2 noches) o excursiones/paquetes con prestadores adheridos. El primer paso es reservar y pagar el servicio, solicitando una factura a nombre del cliente, con su DNI y la leyenda "Previaje Riojano Movete por La Rioja con Chachos".